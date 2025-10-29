La reina Letizia ha estado visiblemente afectada por los relatos de los familiares de las víctimas

Primer aniversario de la DANA, en directo | Gritos de "asesino" y "cobarde" a Mazón en el interior del funeral

ValenciaLos reyes han conversado con familiares de las víctimas de la DANA tras su llegada al funeral de Estado en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, ubicado en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ambos han saludado y escuchado atentamente uno a uno los testimonios de los representantes de las asociaciones de víctimas de la DANA, con la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

La reina Letizia ha estado visiblemente afectada -e incluso al borde del llanto- mientras los seres queridos de las víctimas les relataban sus historias. Al finalizar el saludo, el rey Felipe no ha dudado en consolar a Letizia, posándole la mano en la cintura mientras acudían a la zona principal del museo.

El encuentro entre los reyes y los 10 representantes de familiares de la DANA

Felipe VI y la reina Letizia han llegado a las 17:47 horas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Los reyes han sido recibidos primero por el presidente del Gobierno y después se han dirigido a saludar al resto de las autoridades: la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán; del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el presidente valenciano, Carlos Mazón.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también han recibido a los reyes. Poco después, se han trasladado a una sala para saludar a 10 representantes de familiares de las 237 víctimas de la DANA. Los monarcas han abrazado y saludado con dos besos a todos y han intercambiado unas emotivas palabras.

Felipe VI empatiza con los relatos de los familiares

El rey Felipe VI ha dado sus condolencias y ha mostrado empatía con el dolor de todos ellos. “Para nosotros es solo un día, para ustedes son todos los días del año”. El monarca ha destacado la importancia de que todos los familiares se unan para que se apoyen entre ellos. Felipe VI le ha ofrecido un pañuelo a una de las representantes de las víctimas de la DANA y ha dado un abrazo a una de las afectadas.

La reina Letizia ha hablado unos minutos con Toñi García, mujer del fallecido Miguel Carpio y madre de la fallecida Sara, de 24 años. Minutos después de esta conversación, Letizia ha mirado al techo durante unos segundos por la tristeza que le ha provocado los testimonios. Una vez que se dirigían al museo, Felipe VI ha colocado su mano en su espalda para mostrarle su apoyo en estos duros instantes durante el funeral de Estado.