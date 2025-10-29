"El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia”, asegura Virginia

Primer aniversario de la DANA, en directo | Concluye el funeral de Estado con gritos de "cobarde" y "Mazón, dimisión"

Compartir







ValenciaVirginia Ortiz Riquelme, prima del fallecido Juan Alejandro Ortiz, ha puesto el foco en la gestión en la DANA en su discurso durante el funeral de Estado: “Las inundaciones en España son el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, de quien comete el acto que deriva en sus muertes”. Unas palabras que han sido aplaudidas por todos los asistentes.

La mujer ha resaltado este punto frente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. “No debemos dejar el rumbo de nuestra sociedad de quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz. El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia”, ha subrayado.

Virginia lamenta que no todos hayan tenido el consuelo de encontrar a sus seres queridos

La prima de Juan Alejandro Ortiz (un hombre de 34 años que murió en Letur) ha querido dar las gracias a todas las personas que aportaron su granito de arena para encontrar a todos los desaparecidos. “Tenemos que agradecer a aquellos profesionales que recorrieron zanjas, lodos y cuevas buscando a nuestros familiares y cumplieron su promesa de encontrarlos sin ser ya lo que solían”, ha afirmado.

Y ha lamentado que no todos “hayan podido tener el consuelo” de recuperar el cuerpo de sus familiares desaparecidos. Pero destaca la grandeza que se encontró en mitad de la desesperanza. “Esta misma tierra, al igual que Letur, fue testigo de la naturaleza de nuestra sociedad cuando incontables ciudadanos se desplazaron para ayudar sin que nadie se lo pidiera”, ha recalcado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Hablar de ellos es ejemplo de autosacrificio y solidaridad”, dice sobre los voluntarios

“Lo hicieron como pudieron, con lo que tenían, con la voluntad convertida en acción. Hablar de ellos es ejemplo de autosacrificio y solidaridad”, ha añadido. La mujer ha querido resaltar la labor de David Lafoz, un joven que además de luchar por su sector, el de la agricultura, “acudió con otros tractores para ayudar frente al desastre”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Este joven ya no está entre nosotros. Abandonó este mundo tras luchar por él, por no conformarse a vivir sobre las injusticias. Le menciono para recordaros por qué somos fuertes, que no estamos solos y que hoy más que nunca tenemos que estar unidos”, ha destacado visiblemente afectada en su discurso durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Una intervención que, sin duda, ha sido toda una declaración de intenciones.