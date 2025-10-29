Claudia Barraso 29 OCT 2025 - 19:56h.

El rey Felipe VI ha pronunciado un emotivo discurso en el funeral de Estado a las víctimas de la DANA: "Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita"

El rey Felipe consuela a la reina Letizia, al borde del llanto tras su encuentro con familiares de víctimas de la DANA

Compartir







Los reyes han asistido al funeral de Estado en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A este acto han acudido decenas de personas que perdieron a algún familiar durante la DANA. Felipe Vi y Letizia a su llegada al recinto, han escuchado el testimonio de algunos de los representantes de las asociaciones de víctimas, junto con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Durante su discurso, el rey ha pronunciado unas emotivas palabras donde refleja la empatía y el apoyo de la Casa Real hacia cada una de estas personas. Entre una gran ovación de aplausos, el rey se refirió al comenzar su comunicado a las autoridades y a las familias. “Gracias por vuestras palabras, por vuestro coraje y por cubrir con amor ese dolor. Señoras y señores, 29 de octubre, un año después. Lo que ocurrió ese día, esa noche y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos muy duros y sobrecogedores. En aquella fatídica fecha una DANA nos golpeó. Dejó además de una destrucción desoladora, decenas de miles de damnificados y un inmenso dolor”.

“Hoy recordamos sobre todas las víctimas de esa tragedia. Es un día de emociones que cuesta poner en palabras. He intentado ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podía decir, y no existen las palabras perfectas, solo un sentimiento de dolor sincero que nos une a vosotros, familiares, amigos y seres queridos y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo. Un cariño personal y un cariño de toda España”.

Un mensaje de apoyo y cercanía a las víctimas

“Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita. La reina y yo queremos que lo sepáis, estamos ahora y siempre con vosotros. Ante tanto dolor, ojalá que nuestras palabras lleguen como un abrazo para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron, para quienes tratan de sobreponerse y para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos”.

Durante el discurso, muchos de esos familiares han comenzado a llorar al escuchar las emotivas palabras de apoyo que ha pronunciado el rey durante el funeral de Estado. Cuando ha terminado, todos han aplaudido durante algunos minutos a Felipe, que daba las gracias y que recalcó en todo momento que la reina y él ofrecían su cariño y atención a todos los asistentes y afectados por la DANA.