Carlos Mazón comparecerá este lunes tras las conversaciones mantenidas con Alberto Núñez Feijóo

Carlos Mazón "informará en comparecencia pública" este lunes de las conversaciones mantenidas con Feijóo

¿Qué pasará si Carlos Mazón dimite?: los escenarios y los posibles sucesores de la Generalitat Valenciana

Compartir







El presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Carlos Mazón, anunciará este lunes para informar del resultado de las conversaciones mantenidas con el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Informa en el vídeo Nuria Gutiérrez.

Así lo han avanzado fuentes 'populares', que lo enmarcan en el "proceso de reflexión" que Mazón anunció este pasado jueves. A lo largo de este 3 de noviembre, "informará en comparecencia pública", agregan. Por otra parte, las víctimas de la DANA han vuelto a exigir su dimisión.

Mazón no acudirá al Comité Ejecutivo Nacional del PP

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no acudirá a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que está prevista para este lunes a las 12:00 horas en la sede nacional de la calle Génova en Madrid, asegura Antonio Gil.

Un encuentro en el que sí estarán otros barones y, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo, quien a continuación realizará una comparecencia. Este domingo ha sido un día políticamente muy intenso, según han destacado fuentes 'populares'.

Las mismas han señalado a Informativos Telecinco que las llamadas mantenidas durante la jornada de hoy han servido para negociar la solución a esta crisis y también una salida para el propio Mazón.