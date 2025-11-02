Los acontecimientos de las últimas semanas, relativos a la gestión de la dana, han provocado movimientos en las filas del PP

Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con Carlos Mazón el día de la DANA, en el hospital por una indisposición

Compartir







ValenciaEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar", ha manifestado Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.

Mazón aseguró que necesitaba reflexionar

El presidente de la Generalitat --que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra-- aseguró el jueves que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas en el funeral de la Dana. La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido.

De hecho, esa posible salida del 'president' ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales -- Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA incorpora a la causa el listado de llamadas de Mazón aportado a la comisión de investigación de Les Corts

Respaldo "total" de dirigentes del PPCV a Pérez Llorca como opción transitoria en la Generalitat si Mazón renuncia

La opción de que el secretario general del Partido Popular de la Comunitat (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida del 'president', Carlos Mazón, cuenta con respaldo "total" de las direcciones provinciales de los 'populares' valencianos, según aseguran a Europa Press fuentes de la formación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los acontecimientos de las últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, y, especialmente, lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón, han provocado movimientos en las filas del PP.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Uno de ellos es la propuesta de que el actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, como hombre "de consenso" del PPCV ante un posible relevo de Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

Según explicaron fuentes de la formación en la Comunitat Valenciana, el viernes se produjo una reunión en la que estuvieron presentes el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--. Del encuentro habría salido como nombre "de consenso" el de Vicent Mompó, según estas fuentes, que apuntan que esta posición se ha trasladado a la dirección nacional.