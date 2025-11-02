Víctimas de la DANA, ante el Palau para exigir la dimisión de Mazón: "Llega más de 365 días tarde"

Familiares de las víctimas mortales de la DANA vuelven a exigir la dimisión de Carlos Mazón: "Que se ponga a disposición judicial"

¿Qué pasará si Carlos Mazón dimite?: los escenarios y los posibles sucesores de la Generalitat Valenciana

Familiares de víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024 y damnificados se han concentrado este domingo por la tarde a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, a la espera de conocer noticias sobre el futuro político del presidente, Carlos Mazón, y volver a exigir su dimisión, "que llega más de 365 días tarde". Informa en el vídeo Ángela Julve.

Así lo ha aseverado la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29 de octubre, Rosa Álvarez, quien ha considerado que la posible salida de Mazón "llega más de 365 días tarde y, aún así, hoy lo está alargando".

"Parece ser que está en Alicante, no se sabe, con videollamada, con Feijóo, pero está negociando. No sé qué hay que negociar. Después de tantísimos días, después del funeral y del 29 de octubre del 2024, que es cuando tenía que haber dimitido, al día siguiente", ha agregado en declaraciones a Europa Press.

"Buscamos que acabe en prisión"

Esta portavoz ha señalado que viven un futuro relevo de Mazón con "algo de alegría, porque no puede ser de otra manera", pero remarca que "esto es una primera fase, una primera batalla dentro de una guerra".

"Lo que buscamos -ha continuado- es que se ponga a disposición judicial y que acabe en prisión, como no puede ser de otra manera, y exigimos también toda la dimisión del Consell. Son todos, en mayor o menor medida, responsables".

"También son responsables las personas que le han dado soporte todos estos meses, tanto de su partido como del partido que le ha estado sosteniendo", ha dicho en referencia al PP y a Vox.

Preguntada sobre los nombres que se están barajando como posibles sucesores, la presidenta del colectivo de víctimas dice que "ahí no van a entrar": "Nosotros no nos dedicamos a la política, cada uno tendrá sus preferencias o no tendrá ninguna. Solamente hay que decir que una de las personas fue testigo a testificar y mintió", ha zanjado.

Los asistentes han llevado camisetas con mensajes como '20:11 ni olvido ni perdón' y han coreado lemas como "Mazón dimisión", "Partido criminal, Partido Popular" y "Queremos justicia para nuestros muertos".

Diana Morant: "Queremos votar"

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado, en un mensaje en la red social X que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tiene que dimitir "ya" y convocar elecciones, pues "todo lo que no sea eso es faltar al respeto de los valencianos y las valencianas". Además, ha añadido que "queremos votar".