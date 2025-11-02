Rocío Martín 02 NOV 2025 - 19:31h.

La posible salida del 'president' ha provocado movimientos dentro del PPCV

¿Qué se espera de la declaración de Maribel Vilaplana?: está obligada a decir la verdad sobre la comida con Carlos Mazón en El Ventorro

Compartir







La incógnita sobre el futuro político inmediato del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha abierto un escenario de desconcierto en las filas del PP, a la espera de que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, marque la hoja de ruta a seguir.

Si finalmente Mazón decide dar un paso atrás, se abriría un escenario incierto dentro del Gobierno valenciano y del PP autonómico. La primera opción sería que el Partido Popular proponga a un nuevo candidato o candidata para mantener el Ejecutivo sin pasar por las urnas, en función del apoyo de sus socios actuales.

Otra posibilidad sería la convocatoria anticipada de elecciones en la Comunitat, algo que supondría reconfigurar el tablero político valenciano en pleno clima de tensión social por la gestión de la DANA. La decisión que tome Mazón en los próximos días puede redefinir tanto el liderazgo del PPCV como el rumbo del propio gobierno autonómico.

Los posibles escenarios: elecciones anticipadas o una figura de "transición" hasta las elecciones

Feijóo y Mazón han mantenido una conversación este mismo domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", con el objetivo de abordar "tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el PPCV", según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La cúpula del PP que dirige Feijóo analiza los posibles escenarios que se abren, todo dependiendo de si Mazón dimite y adelanta elecciones o, por el contrario, se mantiene hasta las próximas elecciones de mayo de 2027 y se limita a anunciar que no repetirá como cabeza de cartel del PP. "La decisión de si dimite o no depende de él", sostienen las fuentes consultadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una tercera opción sería que en este momento diera un paso atrás pero no convocara elecciones, sino que optara por otra persona como presidente de transición hasta 2027.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las tres figuras del PP que resuenan para sustituir a Carlos Mazón

La posible salida del 'president' ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales -- Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato del PP en las elecciones autonómicas.

Así, ahora mismo, hay tres figuras en el tablero del PP para sustituir a Carlos Mazón. La primera, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Es la favorita de Génova y, además, es diputada, lo que significa que podría ser ya candidata a la presidencia. El segundo, Vicente Mompó, es el presidente de la Diputación de Valencia y es el preferido del PP regional, pero no es diputado, por lo que tendría que esperar a la convocatoria de elecciones. El tercero es Juan Fran Pérez Llorca, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y mano derecha de Mazón. Es diputado, así que, podría ser una especie de figura de transición de cara a las elecciones cuando se convoquen. Esa vía de que Pérez Llorca esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida de Mazón cuenta con respaldo "total" de las direcciones provinciales de los 'populares' valencianos.

Desde que Feijóo llegó a la Presidencia nacional del PP, en abril de 2022, ha hecho gala de respetar las decisiones de las CCAA frente a posibles injerencias de 'Génova' en los territorios, subrayando que él fue durante 14 años presidente de la Xunta de Galicia.

En caso de una disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones, la primera fecha que puede surgir en el calendario, según los plazos de la legislación, es el 28 de diciembre.