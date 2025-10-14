Carlos Plá Europa Press 14 OCT 2025 - 12:26h.

El incendio es uno de los daños provocados por el intenso episodio de lluvias y tormentas que ha azotado estos últimos días a la Comunidad Valenciana

Una tromba de agua de 100 litros por metro cuadrado en una hora inunda Gandía y municipios cercanos

Compartir







CastellónLa caída de un rayo ha provocado este lunes el incendio que ha calcinado parcialmente una vivienda de Onda (Castellón), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X.

El incendio ha afectado totalmente a una habitación y el humo y temperatura a otras estancias. Efectivos de bomberos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars han trabajado en la extinción del fuego.

Así mismo, las lluvias que está registrando la provincia de Castellón ha provocado que los bomberos haya tenido que achicar agua en bajos de un ascensor en Benicarló, así como revisar una vivienda por posible achique de agua en Burriana.

PUEDE INTERESARTE Las incógnitas en el caso del hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia: del buzón vacío a una deuda saldada

Carreteras y caminos cortados por las lluvias

El Ayuntamiento de Castelló ha informado, por otra parte, que, por prevención, se cortaron los accesos al camí Collet próximo al Barranco del Sol, el camí de la Enramada -accesos al nuevo cementerio-, el camí Venta Nova/Cova Colom -accesos a Riu Sec- y el túnel del Grupo Lourdes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las lluvias han dejado este lunes dos carreteras intransitables en Castellón: la CV-1486 y la CV-213, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En concreto, la CV-1486 resulta intransitable a la altura de El Borseral; y, la CV-213, en Los Ángeles, han concretado las mismas fuentes.

Junto a ellas, en Tarragona son también intransitables la C-12, en Tortosa; y la TV-3443, en Amposta.

Alerta Amarilla por lluvias en Castellón

La Comunidad Valenciana tiene este martes desactivada la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas en el litoral de Castellón, interior norte y litoral de Valencia y litoral norte de Alicante, con lo que solo mantiene la alerta amarilla en toda la provincia de Castellón.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada el cielo tenderá a poco nuboso por la mañana y nubosidad de evolución diurna en la mitad norte por la tarde.

Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta, de madrugada en el litoral de Castellón, litorales de Valencia y litoral norte de Alicante y, por la tarde, en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Así mismo, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso mientras que las máximas subirán, excepto en el litoral de Alicante, han indicado las mismas fuentes.