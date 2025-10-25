Iván Sevilla 25 OCT 2025 - 20:19h.

El agua del grifo está contaminada y ennegrecida, por lo que no es apta para el consumo humano

O Barco de Valdeorras ha colocado fuentes temporales para el suministro de los afectados

OurenseDespués de los tres mayores incendios en la historia de Galicia, las cenizas que quedaron de esos fuegos han dejado sin agua potable a varios municipios de la comarca que se vio más arrasada en Ourense. Recordamos que hubo 120.000 hectáreas quemadas.

Una de las regiones calcinadas fue Valdeorras. Allí, los vecinos de diferentes localidades se están viendo damnificados ahora por lo que les sale del grifo de sus casas: agua teñida de negro o ennegrecida que no es apta para consumo humano.

Por ese motivo, y hasta que no se solucione el problema de contaminación en el suministro, el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras había pedido al Consorcio de Aguas que instalase fuentes provisionales para que acudan los afectados a abastecerse.

Una en Veigamuiños y otra en Viloira

Este 24 de octubre, finalmente, se colocaron dos con varios grifos, según informó el consistorio con imágenes incluso de cómo eran. Una está en la parroquia de Veigamuiños para que sea accesible a residentes en núcleos de la ladera donde se recoge el agua de los arroyos Mariñán y Forcadela.

Además de esa aldea, también la de A Proba, Xagoaza y todos sus barrios (Ferradal, Vilarrica, Tremiñá, O Castro, Outarelo, Forcadela y Vilanova) sufren el mismo inconveniente. Así que pueden acudir con sus botellas a la fuente ubicada frente al supermercado Lidl.

La otra instalación se llevó a cabo en la plaza de Viloira, parroquia a la que pueden desplazarse quienes viven en Santigoso, otro lugar donde no hay potabilidad por las cenizas. No obstante, cualquier ciudadano de demás aldeas afectadas por esta situación puede obtener el recurso hídrico de allí.