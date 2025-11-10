Los detenidos, dos jóvenes de 20 y 21 años, quemaban el cable en hornos improvisados para retirar el plástico y vender el cobre

Tres detenidos en Silla, Valencia, por el robo de cinco toneladas de cable de cobre

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos jóvenes, un hombre y una mujer de 21 y 20 años respectivamente, por robar presuntamente cableado de cobre de instalaciones ferroviarias, según han informado fuentes de Jefatura.

Los arrestados presuntamente provocaron la interrupción y el retraso de 165 trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia, y causaron daños valorados en más de 33.000 euros.

La investigación comenzó el 6 de octubre, cuando indicativos de seguridad ciudadana sorprendieron a varios individuos manipulando el interior de una furgoneta y emprendieron la huida ante la presencia policial para ocultarse en el interior de unas viviendas próximas al lugar.

A continuación, los policías inspeccionaron el vehículo y hallaron en su interior gran cantidad de cable quemado, por lo que intervinieron tanto la furgoneta como el material.

Tras hacerse cargo de las pesquisas la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, los investigadores se desplazaron al lugar donde transcurrió la intervención policial y localizaron en las inmediaciones una manguera, la cual conducía a dos alcantarillas. En su interior se encontraba cable quemado de cobre y las paredes cubiertas de hollín.

Quemaban el cable en hornos improvisados

De este modo, los agentes pudieron comprobar que los huídos habían improvisado un 'horno' para quemar el recubrimiento plástico del cobre y facilitar así su pelado, quedando dispuesto para su venta, además de dificultar su identificación.

A raíz de las indagaciones realizadas, los agentes identificaron a dos personas, un hombre y una mujer. De forma paralela llevaron a cabo un análisis de las denuncias interpuestas por sustracciones de cableado de cobre en la provincia de Valencia y averiguaron que días antes se había producido un robo con fuerza en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de València-La Font de Sant Lluís y València-Cabanyal.

Los sospechosos habrían accedido a las instalaciones ferroviarias tras cortar con unas cizallas la valla de protección al objeto de robar cable de cobre, en concreto el cable que proporciona servicio a las señalizaciones.

Esta actividad delictiva provocaba que ciertas señales quedaran apagadas y los desvíos inoperativos, acarreando la paralización del servicio de Adif, que alcanzó más de 86 horas de retrasos acumulados, con un total de 165 trenes afectados.

Finalmente, la Policía Nacional consiguió localizar y detener al hombre y a la mujer y recuperó 76 kilogramos de cableado de cobre que ha sido reconocido por los perjudicados. Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza.