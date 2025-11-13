La comisión Falla Pintor Goya-Brasil ha anunciado la muerte de Nerea mediante un comuicado

ValenciaValencia se encuentra de luto tras el fallecimiento de Nerea Reyes, Fallera Mayor 2026 de la comisión Falla Pintor Goya-Brasil. La comisión anunció la noticia mediante un comunicado en el que destacó su alegría, cercanía y pasión por las Fallas, señalando que “siempre quedarán en el recuerdo” los momentos compartidos con la joven. La joven fallera tenía 24 años y una hija de un año.

Diversas comisiones falleras han expresado mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, resaltando su cariño hacia los compañeros y la huella personal que dejó dentro del colectivo. La noticia ha generado un amplio sentimiento de conmoción y tristeza en toda la comunidad fallera de Valencia.

Numerosas fallas se despiden y muestran sus condolencias

Tras conocerse la noticia, numerosas comisiones falleras han querido despedirse de Nerea y trasladar sus condolencias a la familia. Mensajes emotivos en redes sociales y comunicados oficiales han resaltado su dedicación, su simpatía y la alegría que transmitía en cada acto fallero.

Desde su comisión aseguran que la familia de Nerea ha solicitado discreción y que se respete su intimidad durante este difícil momento. Representantes de distintos colectivos y autoridades han coincidido en subrayar el vacío que deja su ausencia y la importancia de recordar su figura con cariño y respeto.