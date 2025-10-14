Europa Press 14 OCT 2025 - 10:50h.

Carmen Prades, de la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal, y Marta Mercader, de la falla Alberic-Heroi Romeu, recibieron la "Telefonada" de la alcaldesa

Kadour, el héroe argelino que salvó a una mujer del ataque machista de su pareja, necesita un riñón: "Sin papeles no hay trasplante"

Compartir







ValenciaLa joven Carmen Prades, de la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal, y la niña Marta Mercader, de la falla Alberic-Heroi Romeu, son las falleras mayores de València del año 2026, según ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en el acto de la 'Telefonada', celebrado este lunes en el Hemiciclo del Ayuntamiento de la capital.

Ante la asamblea extraordinaria de presidentes de falla, junto a representantes de la fiesta y miembros del jurado, la primera edil ha abierto los sobres que contienen la identidad de las elegidas, tras lo que ha realizado las correspondientes llamadas para anunciarles personalmente su nombramiento a ambas.

Catalá ha entrado al hemiciclo sobre las 19.20 horas, portando los sobres que, minutos más tarde, han desvelado los nombres de las nuevas máximas representantes de las Fallas.

La "Telefonada"

El acto de la 'Telefonada' ha comenzado momentos antes, a las 19.00 horas, con el pleno extraordinario de la JCF, al que han asistido los componentes del organismo autónomo municipal, junto a los jurados de las falleras mayores, y que se ha celebrado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento.

La responsable municipal ha recogido allí los sobres con el veredicto y ha pedido permiso al pleno de JCF para abrirlos seguidamente en la asamblea. Este procedimiento posibilita que la llamada a las elegidas se pueda realizar desde el Hemiciclo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En primer lugar, la alcaldesa ha nombrado y felicitado a la fallera mayor infantil de València 2026, quien se ha dirigido por primera vez al mundo fallero. Después le ha llegado el turno a la fallera mayor, que también se ha dirigido a todos los falleros y falleras para estrenarse en su cargo.

Tras el momento de la 'telefonada', María José Catalá ha levantado la sesión para desplazarse a los casales de las nuevas falleras mayores, donde les ha entregado el acta que las nombra como máximas representantes de las Fallas 2026 y les felicitará por su nombramiento.