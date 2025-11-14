El menor fue arrestado en Burjassot y el mayor de edad se entregó en una comisaría de la Policía Nacional, ambos tienen antecedentes por robos

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 21 y 15 años como presuntos autores de la agresión sufrida a un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en la localidad valenciana de Vinalesa. El agente permanece hospitalizado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia con pronóstico reservado tras ser hallado tendido en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza la tarde del pasado 8 de noviembre.

La ausencia de testigos complicó desde el principio la labor investigadora, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a abrir varias líneas de actuación. Según ha publicado el diario Levante-EMV, los detenidos son hermanastros, ambos con antecedentes por robo. El mayor de ellos, de 21 años, estaría además en tratamiento psiquiátrico. Las detenciones se habrían producido el pasado martes en el municipio de Burjassot, tras varios días de trabajo coordinado entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que finalmente pudieron identificar a los detenidos y reunieron indicios suficientes para proceder a su arresto.

Llamamiento a la ciudadanía

Tras conocerse la agresión, el Ayuntamiento de Vinalesa emitió un comunicado en sus redes sociales en el que lamentaba profundamente los hechos y trasladaba un mensaje de tranquilidad a los vecinos. El consistorio pidió la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier persona que pudiera aportar información se pusiera en contacto con la Policía Local o con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el comunicado, el Ayuntamiento destacó la importancia de la participación vecinal en un caso especialmente complejo debido a la falta de testigos. Esta situación llevó a reforzar la vigilancia policial en algunos puntos del municipio y a revisar las cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones del lugar donde apareció el agente herido.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado la detención de ambos y ha explicado que el menor de 15 años ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, mientras que el mayor de 21 años lo hará en las próximas horas. Bernabé ha agradecido la labor de la Guardia Civil y ha enviado un mensaje de apoyo a la familia y allegados del agente herido, a quienes ha deseado una pronta recuperación.