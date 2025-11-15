La palmera impactó por el lado del conductor, por lo que falleció prácticamente en el acto

La palmera estaba afectada por el picudo rojo, lo que hacía que estuviera debilitada, y pudo afectar la acción del viento

Torrevieja, AlicanteUn joven de 22 años ha muerto el viernes al caerle sobre el coche que conducía una palmera plantada en la mediana de una carretera del término de Torrevieja., en Alicante.

Según el Consorcio de Bomberos, el accidente ha ocurrido minutos después de las 17 horas en la CV-905 y la palmera impactó por el lado del conductor, de nacionalidad española y vecino de Torrevieja, por lo que falleció prácticamente en el acto.

La palmera estaba afectada por el picudo rojo, lo que hacía que estuviera debilitada. Los bomberos han apuntado que es posible que el viento haya precipitado la caída de la planta.

Los efectivos del SAMU no pudieron evitar su fallecimiento

Al lugar acudieron unidades de la Guardia Civil, policía local y bomberos del parque torrevejense, además de una ambulancia del SAMU, que no pudo evitar el fallecimiento.