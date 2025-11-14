El Ayuntamiento estima que se retirarán aproximadamente 80.000 toneladas de residuos

Valencia inicia un programa de apoyo psicológico para 1.500 alumnos afectados por la DANA: "Que ningún estudiante se quede atrás"

ValenciaEl Ayuntamiento de Paiporta ha iniciado la limpieza del último gran solar que permanecía lleno de escombros y residuos tras la DANA que afectó a la localidad el 29 de octubre de 2024. La intervención supone un paso decisivo en la recuperación del municipio y permitirá avanzar en la normalización de las zonas residenciales y escolares cercanas.

Los trabajos comenzaron con la presencia de autoridades locales y autonómicas, entre ellas el vicepresidente del Consell para la Recuperación Económica y Social y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val; el concejal de Reconstrucción, Alejandro Sánchez; y el concejal de Medio Ambiente, Óscar Pellicer Gil. Según las autoridades, la actuación es fundamental para garantizar la seguridad y salubridad de los vecinos.

El solar afectado se encuentra entre la calle Palleter y la piscina cubierta de Paiporta. Tras la DANA, el espacio fue utilizado como depósito temporal de residuos y escombros derivados de la reconstrucción de viviendas y comercios afectados por las lluvias torrenciales. La acumulación generó preocupación por posibles riesgos sanitarios y de seguridad, especialmente por la cercanía a zonas residenciales y escolares. La vicealcaldesa Marian Val señaló que “la situación estaba suponiendo casi un problema de salubridad para todo el entorno” y que la limpieza del solar es “un paso fundamental” para la recuperación del municipio. Alejandro Sánchez, concejal de Reconstrucción, añadió que “hoy por fin empieza a vaciarse este solar, que llevaba acumulando toneladas de escombros y desechos durante meses”.

El Ayuntamiento estima que se retirarán aproximadamente 80.000 toneladas de residuos, en una operación con un presupuesto de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro a cinco meses. La intervención incluirá el vallado perimetral del solar, la instalación de un sistema de videovigilancia y un refuerzo de la vigilancia policial, con el objetivo de evitar nuevos vertidos irregulares durante el proceso de limpieza.

Coordinación institucional para la recuperación del espacio

La limpieza del último solar contará con la colaboración de la Generalitat Valenciana. Aunque la retirada de residuos es competencia municipal en condiciones normales, la magnitud de los daños provocados por la DANA obligó a buscar apoyo autonómico. La vicealcaldesa Marian Val expresó su agradecimiento por la colaboración institucional, señalando que “este esfuerzo marca el inicio del final de la primera fase de la reconstrucción”.

Para los vecinos, la limpieza representa tanto una mejora inmediata en términos de higiene y seguridad como un impulso simbólico hacia la normalización de la vida cotidiana en el municipio. Una vez finalizada la retirada de residuos, se prevé la rehabilitación del solar y su reconversión hacia un uso urbano. La vigilancia y control del espacio se mantendrán hasta garantizar que no se acumulen nuevos vertidos, consolidando así el proceso de recuperación integral de Paiporta tras la catástrofe.

Con la limpieza del último solar, el municipio da un paso hacia la recuperación total del municipio tras el paso de la DANA.