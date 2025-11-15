El accidente ocurrió antes de las 12:52 horas en el entorno del Palomaret en Alicante

El hombre, nacido en Valencia, ya había fallecido cuando llegaron los equipos de rescate

AlicanteUn parapentista de 44 años ha muerto este 15 de noviembre después de sufrir una caída en una ladera montañosa ubicada en el entorno de la localidad de Petrer (Alicante).

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante a Europa Press, la víctima era natural de Valencia. Por causas que no han especificado, se había precipitado en el Palomaret.

El aviso sobre el accidente lo han recibido a las 12:52 horas y hasta allí se ha movilizado de inmediato el helicóptero Alpha1 y el grupo de rescate del citado cuerpo.

Caídas que se repiten en esa montaña

Al llegar, se han encontrado con el paracaídas abierto, pero el varón ya había fallecido, por lo que no han podido hacer nada por su vida. La zona del Palomaret ya ha sido escenario de anteriores sucesos parecidos.

Allí, las caídas de paracaidistas o parapentistas se repiten año tras año. Al sufrir lesiones que les impiden abandonar ese punto montañoso por sus propios medios, tienen que ser auxiliados.