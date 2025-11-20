Detenido un menor tras presuntamente apuñalar a otro en Torrevieja, Alicante

Tanto el presunto agresor como la víctima son alumnos de un instituto de esta ciudad

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad por presuntamente apuñalar a otro este miércoles sobre las 14:00 horas en el municipio alicantino de Torrevieja, según han señalado fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Tanto el presunto agresor como la víctima son alumnos de un instituto de esta ciudad, si bien el Equipo de Policía Judicial de la Benemérita ha descartado que este suceso tenga relación con el entorno escolar o con bandas, por lo que se considera un hecho puntual, de acuerdo con las mismas fuentes.

Desde el instituto armado han detallado que el menor detenido acusado del apuñalamiento será presentado este jueves ante la Fiscalía de Menores.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que movilizó una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico asistió a un menor de 16 años que presentaba una herida por arma blanca y que fue trasladado al Hospital de Torrevieja.