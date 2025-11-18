El individuo se había atrincherado después de causar numerosos destrozos en un apartahotel de Vera

Brutal agresión con arma blanca a un joven en el centro de Valencia: la policía busca a los agresores

Compartir







La Guardia Civil ha arrestado este martes a un hombre que se había atrincherado en un apartahotel de Vera (Almería) después de causar numerosos destrozos y que ha resultado ser el mismo que el pasado mes de agosto amputó de un mordisco un dedo a un agente de la Guardia Civil, han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los hechos han ocurrido durante la mañana, cuando el personal del establecimiento, ubicado en la zona de Vera Playa, ha solicitado asistencia por la conducta violenta de uno de los huéspedes, que se había encerrado en una habitación del piso superior y estaba rompiendo elementos del baño y mobiliario. A su llegada, los agentes han comprobado que el hombre presentaba un estado de gran alteración, negándose a abrir la puerta o recibir atención médica.

PUEDE INTERESARTE La llamada al 112 del marido denunciado por Milagros en Murcia: vivían juntos y dijo que se había encontrado el cadáver al llegar a casa

Las fuentes han indicado que se trata del mismo hombre que en la madrugada del 26 de agosto protagonizó un episodio violento en su domicilio de Garrucha (Almería) y que acabó con un forcejeo con agentes de la Guardia Civil, a uno de los cuáles le mordió de forma salvaje el dedo índice, arrancándole la falange.

Ha sido necesario el uso de una pistola táser

Aquel ataque incluyó también mordiscos en el brazo a un segundo agente, amenazas de muerte y golpes que obligaron a emplear la fuerza para inmovilizarlo y permitir que los sanitarios le administraran un sedante.

PUEDE INTERESARTE Una niña de 8 años es herida de gravedad al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

En el suceso de este martes, debido al riesgo para los agentes, se ha solicitado por transmisiones una pistola eléctrica incapacitante (táser). Las fuentes han señalado que la unidad operativa más cercana con este dispositivo estaba en la Usecic de Almería, a unos 90 kilómetros, lo que ha obligado a prolongar el operativo mientras se valoraban alternativas de actuación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Finalmente, los agentes han accedido al interior, reducido y detenido al hombre, que ha sido inmovilizado y trasladado posteriormente al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa (Almería), donde permanece ingresado y bajo custodia policial.