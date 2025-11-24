Investigan si la anestesia usada en el clínica dental de Alzira estaba alterada o contaminada

Ángela Julve 24 NOV 2025 - 09:21h.

La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida y a la que sigue ingresada

La alerta de los anestesistas tras la muerte de la niña que fue atendida en una clínica dental de Alzira, Valencia: "No son procedimientos menores"

Compartir







En Alzira siguen investigando la muerte de una niña de seis años y la hospitalización de otra de cuatro, tras recibir tratamiento en la misma clínica dental. Investigan si la anestesia estaba alterada, contaminada o fabricada de manera incorrecta.

Inspectores de Sanidad de la Generalitat y de la Policía se han reunido con el anestesista que tendió a las dos niñas.

La investigación sigue su curso. El anestesista ha sido interrogado por la Policía Nacional y la inspección de Sanidad de la Generalitat valenciana está elaborando un informe que remitirá a las autoridades judiciales.

PUEDE INTERESARTE La clínica de Alzira donde fue atendida la menor de seis años fallecida no tenía autorización

La clínica carecía de permisos para anestesia intravenosa

La clínica dental carecía de los permisos necesarios para administrar esa sedación por vía intravenosa, además tampoco tiene el equipamiento que se requiere para monitorizar y reanimar al paciente, en caso de que sea necesario, según informa Ángela Julve.

Los agentes del Grupo de Homicidios han centrado las pesquisas en la praxis del especialista y la trazabilidad del fármaco que administró a dos niñas, según informa Las Provincias.

PUEDE INTERESARTE Los padres de la niña que falleció tras ser atendida en la clínica de Alzira dicen que fue dada de alta después de estar horas en observación y con problemas

La Policía también investiga si el anestesista podría haber utilizado un grupo de unidades de un fármaco sedante alterado, contaminado o fabricado de manera incorrecta. Los agentes analizan la trazabilidad de la sustancia anestésica administrada a las dos niñas. Tratan de determinar la calidad y origen del fármaco con un rastreo de la cadena de suministro y su estado de conservación.

La niña de cuatro años sigue ingresada en la UCI del hospital Clínico de Valencia. Está estable.