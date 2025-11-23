Jenifer Moreno Agencia EFE 23 NOV 2025 - 13:11h.

La investigación se centra en determinar la dosis de anestesia que se suministró a la menor y en la trazabilidad de ese fármaco

Qué se sabe de la muerte de la niña tras acudir a una clínica dental en Alzira, Valencia: la anestesia y dos versiones distintas

Compartir







ValenciaLa investigación por la muerte de una niña de 6 años tras ser sometida a un tratamiento dental en una clínica dental de Alzira (Valencia) se centra en determinar la dosis de anestesia que se suministró a la menor y en la trazabilidad de ese fármaco para comprobar si este había sido alterado, contaminado o fabricado de manera incorrecta. Mientras, la otra menor de 4 años que fue ingresada el mismo día tras ser atendida en la misma clínica continúa estable.

Como parte de la investigación, que ha sido asumida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el sábado interrogaron al anestesista, según ha podido saber el diario ‘Las Provincias’. Este se encuentra muy apesadumbrado tras lo ocurrido.

PUEDE INTERESARTE Los padres de la niña que falleció tras ser atendida en la clínica de Alzira dicen que fue dada de alta después de estar horas en observación y con problemas

Además, los investigadores se han entrevistado con responsables del Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad para determinar las responsabilidades de la clínica y del especialista que realizaba las sedaciones.

También buscan determinar la calidad y origen de la anestesia, revisando para ello la cadena de suministro y el estado de conservación.

La clínica dental no tiene autorización sanitaria para sedaciones intravenosas

Según confirmó el sábado la Conselleria de Sanidad, la clínica dental no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, especificaron, "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología" y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según la Conselleria de Sanidad, a las 16:52 horas del jueves una niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Tras su fallecimiento, el Hospital Universitario de la Ribera activó el protocolo judicial de muertes violentas, lo que llevó al Juzgado de guardia de Alzira a ordenar el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le practicó la autopsia y se recogieron muestras de tejidos y fluidos.

Según pudo saber 'Informativos Telecinco', "los médicos del Hospital Clínico Universitario de Valencia también están valorando la posibilidad de que la causa sea un lote defectuoso de la anestesia", pero será el análisis toxicológico el que determinará qué medicamentos fueron administrados durante la sedación y la anestesia, así como sus concentraciones exactas.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

Un día después de lo ocurrido, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad inició un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas. De hecho, aún hay un cartel pegado en la puerta que indica que la clínica está cerrada al público "por fuerza mayor".

La versión de la propietaria de la clínica dental

Por su parte, la propietaria de la clínica Mireia Vila, aseguró el viernes a varios medios locales que la pequeña, a la que pusieron sedación para relajarla durante la intervención, se fue "perfectamente" de allí y desconoce qué ha podido pasar.

Según explicó, a la niña le quitaron unos dientes de leche y le realizaron unos empastes, para lo cual le cogieron un vía para relajarla, y señaló que "están investigando el lote de la anestesia" porque no saben qué ha podido pasar.

"No fue ninguna operación", aseguró Vila, y apuntó que la menor "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada", y se fue de la clínica "perfectamente" y se empezó a encontrar un mal después.

La versión de los padres de la niña

La versión de los padres de la niña, a diferencia de la dueña del negocio, mencionan que su hija fue dada de alta después de permanecer cuatro horas en observación y con problemas, según recoge el periódico 'Levante-EMV'.

Los progenitores describieron que la niña tenía diversos síntomas como somnolencia, respiraba con dificultad y no respondía a estímulos. Incluso tuvo vómitos en varias ocasiones. Aunque parecía recuperarse por momentos, cuando se desmayó de repente, la llevaron al hospital.

Los anestesistas recuerdan que las sedaciones generales deben hacerlas especialistas

Tras lo ocurrido, la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) ha recordado que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son procedimientos que pueden derivar en riesgos graves y deben ser realizadas "exclusivamente" por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación.

En un comunicado, avisan de que algunas normativas de varias consejerías de Sanidad permiten que estos fármacos los utilicen médicos de otras especialidades, como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso personal de enfermería, tras cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

"Esto supone un riesgo porque estos medicamentos pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos y requieren la máxima formación y preparación", inciden desde la Sedar, que no valora lo ocurrido en el caso de la menor en Valencia porque desconoce las circunstancias exactas y la información oficial del suceso.

No obstante, la asociación lanza un mensaje a la ciudadanía para que antes de someterse a cualquier sedación, pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación.

"La anestesia es una disciplina compleja, que combina ciencia, experiencia y una vigilancia constante. Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo", señala el presidente de la Sedar, Javier García Fernández.