AlziraEl Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de la muerte de una menor de 6 años y el ingreso hospitalario de otra de 4, tras haber sido atendidas en una clínica dental privada de Alzira (Valencia).

Según recoge el medio Levante-EMV, la clínica dental donde fueron atendidas las menores no tiene autorización para realizar las técnicas de actividad de anestesia. Sí que estaría autorizada como clínica dental con actividad odontológica- estomatología y pueden administrar anestésicos locales, pero no técnicas de actividad de anestesia como sedación por vía intravenosa.

Sigue estable la niña de 4 años ingresada

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental privada continúa estable, según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde permanece ingresada.

Según han informado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, a las 16.52 horas de este jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital.

Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito, según las mismas fuentes.

El testimonio de la dueña de la clínica

La propietaria de la clínica manifestó que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar".

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.