La propietaria de la clínica de Alzira: "La niña salió aparentemente bien, la anestesista no sabe qué ha podido pasar"

La niña de seis años fallecida este jueves tras haber sido atendida en una clínica dental de Alzira fue dada de alta del consultorio odontológico tras estar cuatro horas en observación y con problemas, según indicaron los padres de la menor a su llegada al Hospital Universitario de la Ribera, donde explicaron que la pequeña presentaba durante todo ese tiempo síntomas como somnolencia, problemas respiratorios y la no respuesta a estímulos, llegando a vomitar en algunos momentos. La clínica, a pesar de ello, permitió que la niña se fuera con sus progenitores.

Así lo informan medios como 'Levante-EMV'. La niña regresó al domicilio familiar tras salir de la clínica y presentaba los mismos síntomas. No obstante, al beber un vaso de agua pareció reaccionar de forma favorable y recuperar la normalidad. Pero esta situación solo duró unos instantes. Posteriormente, la menor volvió a presentar somnolencia y dificultades para respirar, hasta quedar arreactiva. De hecho, se desplomó. Sus padres la cogieron rápidamente y la llevaron al Hospital Universitario de la Ribera, donde ingresó con parada cardiorrespiratoria.

La pequeña ingresó en la Unidad de Reanimación. No tenía pulso ni respiración. Estaba cianótica -piel azulada por la ausencia de oxígeno en el cerebro-. Los médicos, de hecho, no pudieron intubarla, por lo que los otorrinolaringólogogos realizaron una traqueotomía para practicarle una vía aérea. Sin embargo, a pesar de administrar oxígeno y practicar el masaje cardíaco con adrenalina, falleció tras 90 minutos de intervención, recoge el medio valenciano citado.

Se han tomado muestras a la menor fallecida para su análisis

El Hospital Universitario de la Ribera, tras el fallecimiento de la niña, activó el protocolo judicial de muertes violentas, lo que llevó al Juzgado de guardia de Alzira a ordenar el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de València. Allí se le practicó la autopsia y se recogieron muestras de tejidos y fluidos que ahora serán analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología en Barcelona. El objetivo es determinar qué medicamentos fueron administrados durante la sedación y la anestesia, así como sus concentraciones exactas.

Este caso ha despertado especial preocupación, ya que no se trata de un incidente aislado: el mismo jueves, otra niña de cuatro años atendida en la clínica ingresó en el mismo hospital con síntomas similares y fue trasladada en ambulancia a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde sigue ingresada. Todo apunta a un posible problema relacionado con el fármaco o su administración, aunque será la investigación la que lo determine. El juzgado de Alzira ha iniciado diligencias para esclarecer lo ocurrido con la menor de seis años, mientras la Conselleria de Sanidad ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica.

La versión de la clínica

La versión de la propietaria de la clínica difiere de la ofrecida por los padres al llegar al hospital. Según la responsable del centro, Mireia Vila, a la niña se le aplicó sedación para que estuviera “más tranquila” y no se administró anestesia general. La propia clínica está investigando además el lote de anestesia utilizado y que pudo ser defectuoso.

La propietaria insistió en que la menor de seis años salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la "anestesista que la atendió no sabía qué había podido suceder". La intervención a la pequeña se realizó el jueves por la mañana, en la cita de las 09:00 horas, y consistió en la extracción de algunos dientes de leche, según explicaron los padres y confirmó la clínica, para asegurar un correcto desarrollo de la dentición definitiva.