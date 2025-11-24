La magistrada también ha pedido al hostelero la factura de dicha comida para acreditar "de manera objetiva la comida, así como su duración"

Un supervisor del 112 declara que informó a Salomé Pradas antes de las 14 horas del día de la DANA de rescates en zonas donde no llovía

ValenciaLa jueza que instruye la causa de la gestión de la DANA ha requerido en un auto de este lunes al propietario del restaurante El Ventorro una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el presidente de la Generalitat y una periodista el 29 de octubre de 2024, ademés le solicita que aporte la factura de la comida.

Maribel Vilaplana, en su declaración ante la magistrada, relató que Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell, por las dimensiones de la sala. Sin embargo, el propietario de El Ventorro aseguró que el espacio donde comieron era de dimensiones reducidas.

Ante esta incongruencia, las acusaciones que ejercen Ciudadanos y Compromís, solicitaron que el propietario aportara una imagen del reservado donde comieron Mazón y Vilaplana. "Respecto de la petición de aportación por el testigo de una fotografía de la sala reservada, la estimación de dicha petición se basa en la necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación a la emergencia de la DANA", señala la magistrada en el auto de este lunes notificado a las partes. "Con idéntica motivación y dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala, es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida", puntualiza la jueza.

Factura de la comida

La magistrada también ha solicitado al dueño de El Ventorro la factura de la comida entre Mazón y Vilaplana. Respecto a la petición de la factura de la comida entre Mazón y Vilaplana. "Acreditaría de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales", esgrime la jueza, que añade que "de dicha comida, de la ulterior prolongación de la estancia en el restaurante y la salida conjunta a la vía pública hasta el aparcamiento, han derivado las dos testificales practicadas del dueño del restaurante, la periodista, así como las ya acordadas de los escoltas".

La jueza de Catarroja explica que "de la extensión de dicho ágape, que se inferirá de la factura y comanda, permite determinar la sucesión temporal de los testigos: la periodista, el propietario del Ventorro, los escoltas y el chófer de Mazón. En el caso de los primeros, la la posibilidad de que oyeran algo en la prolongada estancia en el restaurante, cerca de cuatro horas, es diferente según las distintas fases de la comida y estancia en el local".