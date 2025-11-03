La periodista Maribel Vilaplana no ha podido aportar al juzgado el tique del parking del día de la dana

La dimisión de Carlos Mazón, en directo: las reacciones a su discurso y la declaración de Maribel Vilaplana

Compartir







ValenciaLa periodista Maribel Vilaplana no ha podido aportar este lunes al juzgado el tique del parking del día de la dana, cuando comió con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, al asegurar a la jueza instructora que no dispone del mismo, según ha podido saber Europa Press.

La comunicadora se ha presentado en los juzgados de Catarroja para declarar, en calidad de testigo, en la causa de la dana. Ha acudido al órgano judicial a las 9.03, cabizbaja y sin hacer ningún tipo de declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta.

Mazón estuvo comunicado durante su comida el 29-O

La periodista ha afirmado a la jueza que durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, éste estaba comunicado, "atendía su teléfono móvil", "hablaba y también escribía".

La periodista ha ido describiendo la comida que mantuvo con el ya expresidente, que se prolongó durante cuatro horas, desde las 15 hasta las 18.45 horas. Ha comentado que en el transcurso de la comida Mazón recibía llamadas en su móvil, "se levantaba y las atendía", ha dicho. También ha señalado que le entregaron un sobre con documentos que firmó.

Así, la comunicadora ha indicado que el expresidente no estaba incomunicado ese día, puesto que "hablaba y escribía por el móvil", pero ha indicado que no recuerda el tono o sonido de su teléfono. "El se apartaba cuando le sonaba el móvil", ha dicho, a lo que ella le preguntaba si quería que se retirase, pero él le respondía que no se preocupara.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando", ha comentado, para agregar que no le comentaba "nada" de las conversaciones que mantenía. "Nunca me comenta nada ni oigo palabras como dana, Cecopi o lluvias", ha apostillado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No aporta el tique del parking del día que comió con Mazón porque asegura que no lo tiene

La jueza instructora citó a Vilaplana la pasada semana tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal estimó que no cabía descartar que la periodista escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La comunicadora comió el día de la dana con Mazón en el restaurante El Ventorro, donde permanecieron, según su versión, desde las 15 horas hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo. El expresidente le acompañó hasta el emplazamiento.

Al respecto, la instructora le había pedido a Vilaplana que entregase este lunes el tique del parking, tras pedirlo diferentes acusaciones del procedimiento, para comprobar las horas de entrada y salida. Sin embargo, la comunicadora no ha podido traerlo puesto que ha asegurado que no dispone del mismo. La jueza lo reclamará al banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.

"Por todos ellos, cuenta la verdad"

A su llegada al juzgado le ha pedido justicia un hombre que perdió a su madre el día de la riada, quien le ha exhibido una foto de su familiar y le ha pedido justicia. "Por favor, por todos ellos, cuenta la verdad", le ha suplicado en recuerdo de las víctimas.

Una vez en el interior del juzgado, la periodista ha sido trasladada a una sala visiblemente emocionada. Este fin de semana precisamente la comunicadora tuvo que acudir al hospital por sentirse indispuesta ante la declaración y la situación vivida estos días.