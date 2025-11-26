Mazón se despide con un vídeo de su último pleno del Consell acompañado de La Perla de Rosalía y se acaba arrepintiendo
El presidente en funciones de la Generalitat ha borrado la publicación y la ha sustituido por otra con las mismas imágenes, pero cambiando la canción por otra de Rosalía
ValenciaEl presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha elegido la canción de La Perla de Rosalía, para poner la banda sonora a su último Pleno del Consell.
Mazón ha subido el vídeo a su cuenta de Instagram, con la llegada de los consellers al Palau de la Generalitat y a él mismo bajando las escaleras desde su despacho mientras se escucha la polémica canción de Rosalía, un tema de despecho, al más puro estilo Shakira, escrito por la propia artista catalana: "La decepción local / Rompecorazones nacional / Un terrorista emocional / El mayor desastre mundial / Es una perla, nadie se fía / Es una perla, una de mucho cuidao" o "El rey de la 13 14 / No sabe lo que es cotizar / Él es el centro del mundo / Y ya después ¿lo demás qué más dará?". Una letra que alimenta numerosas especulaciones y plantea si Mazón pretendía lanzar alguna indirecta.
Un vídeo que ha eliminado a los pocos minutos de su cuenta y lo ha sustituído por otro con las mismas imágenes, pero con otra canción, "Divinice", también del disco "Lux" de Rosalía.
A pesar de la rápida rectificación, el primer vídeo ha sido compartido por diferentes cuentas, entre las que se encuentra la de José Muñoz, síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, acompañado de un irónico comentario: "No es IA. Lo ha subido a su cuenta y lo ha borrado. "Monumento a la deshonestidad", le viene como anillo al dedo".