Valencia
Política

Mazón se despide con un vídeo de su último pleno del Consell acompañado de La Perla de Rosalía y se acaba arrepintiendo

El equipo de Mazón le despide con La Perla de Rosalía, pero se arrepienten
Mazón a su llegada al pleno del ConsellEuropa Press
ValenciaEl presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha elegido la canción de La Perla de Rosalía, para poner la banda sonora a su último Pleno del Consell.

Mazón ha subido el vídeo a su cuenta de Instagram, con la llegada de los consellers al Palau de la Generalitat y a él mismo bajando las escaleras desde su despacho mientras se escucha la polémica canción de Rosalía, un tema de despecho, al más puro estilo Shakira, escrito por la propia artista catalana: "La decepción local / Rompecorazones nacional / Un terrorista emocional / El mayor desastre mundial / Es una perla, nadie se fía / Es una perla, una de mucho cuidao" o "El rey de la 13 14 / No sabe lo que es cotizar / Él es el centro del mundo / Y ya después ¿lo demás qué más dará?". Una letra que alimenta numerosas especulaciones y plantea si Mazón pretendía lanzar alguna indirecta.

Un vídeo que ha eliminado a los pocos minutos de su cuenta y lo ha sustituído por otro con las mismas imágenes, pero con otra canción, "Divinice", también del disco "Lux" de Rosalía.

A pesar de la rápida rectificación, el primer vídeo ha sido compartido por diferentes cuentas, entre las que se encuentra la de José Muñoz, síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, acompañado de un irónico comentario: "No es IA. Lo ha subido a su cuenta y lo ha borrado. "Monumento a la deshonestidad", le viene como anillo al dedo".

