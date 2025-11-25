La periodista ha aportado el extracto bancario del pago del aparcamiento que efectuó esa tarde, tras comer con Mazón, que asciende a 15,10 euros

La jueza de la DANA pide al propietario de El Ventorro una foto y las dimensiones de la sala donde comió Mazón y la factura

ValenciaLa periodista Maribel Vilaplana, que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, ha aportado el extracto bancario del pago del aparcamiento que efectuó esa tarde. Según el extracto, Vilaplana pago 15,10 euros a las 19:47 horas.

Previamente, la empresa que gestiona el aparcamiento de la Glorieta remitió los pagos de los vehículos que salieron esa tarde del parking. Ahora, la jueza ha pedido a la letrada de la Administración de Justicia que coteje la información de la que dispone.

La providencia enviada este martes a las partes señala que “dada cuenta de la documentación remitida por la testigo María Isabel Vilaplana Vilaplana consistente en el número de la tarjeta bancaria con la que efectuó el pago del importe de estacionamiento que asciende a 15,10 euros, en fecha de 29 de octubre de 2024, en el aparcamiento Glorieta de Valencia, y teniendo en cuenta dicho importe que consta en el extracto de la tarjeta remitido por la testigo, procédase por la LAJ del Juzgado a certificar qué hora de entrada y de salida del vehículo, en el citado párking, en fecha de 29 de octubre de 2024, coincidiría con los dos parámetros antedichos que figuran en la documentación en formato Excel remitida por la mercantil Interparking”.

Paralelamente a esa verificación, la jueza ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo propio y confirme esa hora de entrada y salida del coche.

Salieron del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 horas

El dueño del restaurante El Ventorro de Valencia, declaró ante la jueza que salieron juntos del restaurante entre las 18:30 y las 19 horas, nunca más tarde de esta hora porque sus trabajadores dejaron el restaurante sobre las 18:10 y se puso a repasar facturas.

Por su parte Vilaplana, testificó que tras la comida tardaron unos cinco o diez minutos paseando del restaurante al parking. Fue ahí cuando se despidieron, y la periodista asegura que estuvo en su coche contestado whatsapps antes de salir del aparcamiento.