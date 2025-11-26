A su juicio, todo esto es un asunto que no termina de comprender: "Es un interés en un asunto que más parece de 'Sálvame' que de otra cosa

Maribel Vilaplana pagó el parking a las 19:47 horas tras comer con Mazón en El Ventorro el día de la DANA

ValenciaEl 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha insistido este miércoles que llegó al Palau de la Generalitat la tarde del día de la DANA --el 29 de octubre de 2024--, tras su comida en el restaurante El Ventorro, "andando desde la puerta del parking" de la Glorieta donde la periodista Maribel Vilaplana aparcó su coche y ha precisado que lo hizo "sin hacer ninguna parada y sin entrar en ningún otro sitio".

"Siguen saliendo informaciones que nada tienen que ver ni con la gestión de la emergencia, ni con la toma de decisiones, ni con decisiones operativas, ni con la gestión de la DANA, nada tienen que ver. Ya he desmentido muchas informaciones y hoy vuelvo a hacerlo", ha expresado a los periodistas a su llegada al Palau de la Generalitat este miércoles por la mañana para presidir el pleno del Consell.

"Más parece de 'Sálvame' que otra cosa"

De este modo lo ha manifestado después de que el diario 'Levante-EMV' publicara a última hora de este martes que Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la DANA, acompañó con su coche al jefe del Consell hasta las proximidades del Palau de la Generalitat, citando a fuentes del PP.

"Ya he desmentido que me enseñaron pantallazos de inundaciones en la comida y lo ratifico, ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando, entre otra cosas, porque venir en coche a una zona perimetrada donde el acceso está restringido sólo para vehículos autorizados y donde más cerca se puede llegar es a la misma calle de la Paz, que es donde está el parking, no tendría demasiado sentido", ha expresado.

Por tanto, Mazón asegura que se ratifica en que llegó "andando desde la puerta del parking --de la Glorieta--, que está prácticamente al lado del restaurante de la calle Bonaire con la calle de la Paz". "Vine andando directamente al Palau de la Generalitat sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio", ha especificado, y ha agregado: "No sé qué fuente del PP es esa a la que algún medio se refiere, pero no le puedo decir más".

Dicho esto, ha sostenido: "Vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaron ningún pantallazo, vuelvo a desmentir que tuve ninguna otra reunión como he escuchado, también, de negocios o que estuve con algún expresidente de la Generalitat, o que puse como coartada al presidente de la CEV, porque no lo hice".

"Me he visto obligado muchas veces a desmentir y otras veces a no entender tanto interés en algo que nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones", ha enfatizado el jefe del Consell ahora en funciones, que ha insistido en desmentir que "estuviera ilocalizable" o "en paradero desconocido". "Hasta se me requirió para firmar unos documentos urgentes en el restaurante donde todo mi equipo o gran parte de mi equipo sabía que estaba", ha apuntado.

A su juicio, todo esto es un asunto que no termina de comprender. "Es un interés en un asunto que más parece de 'Sálvame' que de otra cosa. Así que esto es lo que les quiero decir", ha afirmado.

No puede precisar si fueron "15 minutos antes o después"

Respecto al "minutaje" de la tarde del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón ha esgrimido que "siempre" ha dicho que no puede "precisar" si salió "15 minutos antes o 15 minutos después". "No lo puedo precisar con exactitud, tal y como dije en la comisión --sobre la DANA-- del Congreso de los Diputados", ha indicado.

"Si un notario me dice que salí a las 18.40, le diría pues puede ser. Y si me dice que salía a las 19.07 minutos, pues diría que también podría ser", ha reconocido, para seguidamente asegurar que no "puede saber" por tanto a qué hora salió desde el parking. "No le puedo decir, es que no lo puedo saber", ha admitido.

Finalmente, preguntado sobre la hora a la que llegó al Palau de la Generalitat, ha agregado: se trata de "un trayecto que yo no les puedo decir con precisión". "Lo que sí que sé es que se dice que llegué a las ocho, y yo lo que sí que sé es que a las ocho estaba saliendo de aquí hasta L'Eliana --donde se ubica el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat--. Así que nada más", ha zanjado.