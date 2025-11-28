El Tío Toni aseguró a sus seguidores que iba a crear una albergue para personas de familias desestructuradas o sin techo, un proyecto que nunca se realizó

Así funcionaba la secta sexual de Vistabella bajo la figura del tío Toni: "Nos decían que el sexo curaba"

Compartir







Junto a los abusos sexuales a menores, el Tío Toni y su círculo de confianza, habían contruido un lucrativo negocio entorno a la secta sexual de Vistabella. Así se desprende de la declaración de este jueves de los Policías Nacionales que investigan los aspectos económicos de la organización.

Según recoge Mediterráneo de Castellón, el objetivo del líder de la secta era levantar un complejo turístico en la finca La Juncosa, ubicada en el término municipal de Vall d'Alba.

PUEDE INTERESARTE Los investigadores tratan de buscar contradicciones entre la dueña y los empleados de la clínica dental de Alzira

Para realizar este proyecto, elaboraron un plan económico. El primer paso fue la adquisión de la finca El Pantano, con los donativos de sus seguidores a los aseguró que iba a crear una albergue para personas de familias desestructuradas o sin techo.

Beneficio económico

En 1998 el tío Toni encontró la finca La Chaparra y decidió trasladarse a allí para poner en marcha su centro de acogida. De nuevo fueron los seguidores los que sufragaron su adquisión.

PUEDE INTERESARTE En estado grave en la UCI el hombre herido de cinco disparos durante un tiroteo en Burgos

El siguiente paso fue pedir dos préstamos hipotecarios sobre La Chaparra, que permitió a la secta comprar otras dos fincas, una en la Pelejana y otra llamada la Juncosa, en Vall d'Alba. En esta última se levantaría el complejo turístico, que finalmente no se construyó

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, el Tío Toni y los suyos se beneficiaron de los donativos de sus seguidores, aunque no contribuían a sostener la comunidad, provocando enfrentamientos entre ellos.

A los seguidores de la secta, "se les instaba que donaran al grupo el dinero de seguros y de herencias que recibían". Si se negaban, "se podía recurrir a la violencia física para que dieran el dinero a la comunidad".