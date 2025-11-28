La principal hipótesis que maneja Policía Nacional es que la agresión responde a un ajuste de cuentas en el ámbito del tráfico de drogas

Un hombre hospitalizado en Burgos tras recibir un disparo: otra mujer ha resultado herida

BurgosEl hombre de 47 años que resultó herido grave en la tarde del jueves en un tiroteo ocurrido en plena calle en Burgos capital se encuentra ingresado en la UCI tras recibir cinco impactos de bala, tres en las piernas, uno en el brazo y otro en el torax, han explicado a EFE fuentes de la investigación.

La agresión tuvo lugar minutos antes de las nueve de la noche en la calle Vitoria, a la altura del número 165, en la confluencia con la calle Francisco Grandmontagne, y la víctima se refugió en un bar al que no llegó a entrar el tirador, que todavía no ha sido localizado ni detenido.

La policía cree que se trata de un ajuste de cuentas

La principal hipótesis que maneja Policía Nacional es que la agresión responde a un ajuste de cuentas en el ámbito del tráfico de drogas, y entre las ropas de la víctima se han encontrado cantidades menores de una sustancia estupefaciente.

La víctima, de nacionalidad dominicana, está ingresada grave en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital Universitario de Burgos tras recibir esos cinco impactos de bala -el del torax con orificio de entrada y salida-, para los que el agresor utilizó un arma corta tipo pistola y, tras efectuar los disparos, huyó del lugar.

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo, con control de las principales vías de entrada y salida de la ciudad, a fin de detener al autor. La investigación está abierta para conocer los detalles de lo sucedido, de lo que fueron testigos numerosos ciudadanos que se encontraban en aquellos momentos en la calle.

De hecho, a consecuencia del tumulto ocasionado por el tiroteo, resultó herida también una mujer de 50 años, que recibió un empujón, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Tuvo que ser traslada en ambulancia al hospital.