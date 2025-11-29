Buscan a un niño de 10 años desaparecido junto a una playa de Oliva, en Valencia

El pequeño desaparecido, de 10 años, se encontraba jugando en una playa del municipio valenciano de Oliva

Oliva, ValenciaUn niño de 10 años ha desaparecido junto a una playa de Oliva en la tarde de este sábado. Un amplio dispositivo de búsqueda se ha puesto en marcha para buscar al menor que, al parecer, se encontraba jugando en una playa de la localidad valenciana, según han avanzado fuentes municipales a Levante-EMV.

Desde Emergencias de la Generalitat se ha activado un amplio dispositivo de búsqueda en el que se han movilizado dos unidades de Bomberos forestales, una autobomba, dos dotaciones y cuatro brigadas forestales y un Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y una unidad canina.

También se han desplazado hasta la zona, destaca el mencionado diario local, el Servicio Cinológico y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una embarcación de SASEMAR y una ambulancia.