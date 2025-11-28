Gonzalo Barquilla 28 NOV 2025 - 05:30h.

Carlos Francisco Esteban Méndez desapareció hace cuatro años en Xàbia; SOS Desaparecidos, CNDES y QSD mantienen alertas activas

La localidad costera de Xàbia (Jávea), un enclave turístico y apacible de la provincia de Alicante, también forma parte del mapa de desapariciones de España. Allí, hace cuatro años, se perdió el rastro de Carlos Francisco Esteban Méndez, un caso que sigue abierto y que continúa sin respuesta.

Carlos Francisco tenía 37 años cuando, el 29 de noviembre de 2021, se perdió su rastro en el municipio alicantino. Medios como 'Radio Nacional o 'Levante-EMV' dieron cobertura a lo sucedido, manifestando la incertidumbre que había en torno al hombre. Desde el principio apenas trascendieron pistas sobre cuál fue el último lugar en el que fue visto con vida, pero las alertas para dar con él se sucedieron y siguen vigentes.

Tanto SOS Desaparecidos como el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) mantienen activas las alertas de búsqueda, así como la Fundación QSD Global, que el pasado mes de septiembre recordó el caso de Carlos Francisco para tratar de reactivarlo.

¿Qué le ocurrió a Carlos Francisco?

Carlos Francisco, según la descripción aportada por las autoridades, mide "1,70 metros de estatura, pesa 60 kilos, presenta una complexión física delgada, tiene el pelo corto y ondulado, de color castaño, y los ojos marrones". Actualmente tendría 41 años, según indica el CNDES.

Xàbia (o Jávea), donde se perdió el rastro del hombre, es un municipio costero de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, abierto al Mediterráneo y conectado por carretera con localidades como Dénia, Gata de Gorgos, Benitatxell, Teulada-Moraira o Pedreguer. Con su mezcla de calas, montaña y casco histórico, se convierte en un lugar tranquilo y turístico, un lugar donde la desaparición de Carlos dejó una huella profunda que hoy, cuatro años después, aún se siente. Y es que, según lo publicado en medios, no se descartó ninguna hipótesis ¿Fue una desaparición voluntaria? ¿Sufrió un accidente? ¿Pudo darse otra situación con terceras personas?

La colaboración ciudadana para casos como el de Carlos Francisco

La colaboración ciudadana puede ser clave en casos como el de Carlos Francisco. Hasta ahora no se ha informado sobre posibles avistamientos. Hay un silencio que permanece instalado en Xàbia, un municipio marcado por otras desapariciones como la de la joven Khrystyna Savenchuk, de 15 años, en 2014.

En caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno 868 286 726, al CNDES en el 915372837 o 915372840 y a la Fundación QSD Global en el 744 46 19 32. La colaboración ciudadana puede ser clave.