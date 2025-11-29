El joven de 28 años permanecía en paradero desconocido en Marbella desde el pasado 10 de noviembre

La asociación SOS Desaparecidos ha confirmado la muerte del joven

MálagaLas autoridades hallaban este pasado jueves un cadáver en el Camino de Los Monjes, en el municipio malagueño de Marbella. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

Según recoge Málaga Hoy, se trataría del cuerpo de Nicolás, el joven de 28 años que permanecía en paradero desconocido en Marbella desde el pasado 10 de noviembre.

La asociación SOS Desaparecidos ha confirmado la muerte del joven en sus redes sociales, donde ha desactivado la alerta de búsqueda.

Un paraje de difícil acceso

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado este pasado jueves sobre las 18.00 horas. En concreto, fue un senderista quien localizó el cuerpo sin vida en un paraje de difícil acceso, según han señalado fuentes policiales y del 112.

De inmediato, el 112 dio aviso a los efectivos de los bomberos, de la Policía Local y la Policía Nacional. Asimismo, se activó el protocolo judicial.

Por parte de la Policía Nacional se mantiene abierta una investigación para la identificación del cadáver y confirmar las circunstancias de la muerte.