ValenciaTras dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón no solo continúa como diputado de Les Corts Valencianes, lo que le permite estar aforado, ahora su partido, lo ha propuesto como miembro y portavoz de la Comisión de Reglamento del parlamento autonómico, una comisión que en los dos últimos años y medio no se ha reunido ni una sola vez.

Este nombramiento supondrá un aumento de sueldo para el expresident, ya que sus ingresos subirán 8.879 euros más al año, o lo que es lo mismo, un incremento de 634,27 euros al mes, que es el complemento que perciben los portavoces de comisión.

La propuesta del PP ha provocado la inmediata indignación de la oposición, que pidió al ya nombrado presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que retire el acta de diputado a Mazón. "Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón, le premia haciéndole Portavoz de la Comisión de Reglamento", denuncia en su cuenta de X, José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, que añade: "Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la DANA".

Los cambios los ha comunicado el nuevo síndic del PP en la cámara autonómica, Nando Pastor, que ha registrado un escrito a la mesa de las Corts en el que informa de diferentes cambios en su grupo provocados por la salida del presidente y el nombramiento de Pérez Llorca.