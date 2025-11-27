Juanfran Pérez Llorca, investido president de la Generalitat con los 40 votos del PP y los 13 de Vox

En su discurso de investidura, Pérez Llorca ha asegurado que su propósito “no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023”

Las víctimas de la DANA ven el perdón de Pérez Llorca como "papel mojado" si "sigue echando balones fuera a otra administración"

La candidatura de Pérez Llorca, que sustituye a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ha salido adelante en primera votación que ha sido pública por llamamiento, tal y como establece el reglamento de Les Corts gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox, tras unas seis horas de pleno de investidura.

La sesión ha estado marcada por la ausencia de Mazón, que ha llegado a Les Corts por la tarde, aunque sí han estado presentes durante toda la jornada todos los consellers. El hasta hoy “president en funciones” ha accedido al hemiciclo apenas un minuto antes de comenzar la votación. Al ser preguntado sobre si Llorca será un buen presidente, ha respondido como “magnífico”.

Momentos antes, Mazón había compartido unos minutos junto a diputados de su formación en unas dependencias del PP, junto al hemiciclo, entre los que estaban presentes, además de Pérez Llorca, Vicent Mompó, Nando Pastor, Laura Chulià y Gerardo Camps, así como consellers como Susana Camarero o Miguel Barrachina. Se escucharon algunos aplausos.

En su discurso de investidura, Pérez Llorca ha asegurado que su propósito “no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023” y ha indicado que se presenta “sin ningún acuerdo cerrado, pero con la determinación de acabar esta sesión con un pacto que asegure la gobernabilidad”.

También ha avanzado que sus “primeras palabras” como ‘president’ serán para pedir perdón a las víctimas de la riada del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 fallecidos, refiriéndose a quienes “aún padecen las consecuencias de la riada, quienes lo perdieron todo o lo perdieron demasiado”, aunque reclama al mismo tiempo que todas las administraciones asuman responsabilidad.

Entre sus promesas políticas, ha defendido una política migratoria más “ordenada” y ha exigido publicar la nacionalidad de los delincuentes en la Comunitat Valenciana. Además, ha anunciado medidas como la gratuidad del primer curso de universidad para quienes aprueben todas las asignaturas; la creación de puntos de atención sanitaria urgente 24 h en municipios de más de 50.000 habitantes; una nueva ley de simplificación administrativa en un plazo máximo de 30 días; la ampliación del 50 % de todas las deducciones autonómicas del IRPF; y la concesión de dos millones de euros en ayudas para agricultores.

Respecto al apoyo de Vox, su síndic, José María Llanos, ha señalado que su formación respalda la investidura porque Pérez Llorca se ha comprometido con sus exigencias principalmente contra la “inmigración ilegal” y las políticas ecológicas del Pacto Verde Europeo y lo ha considerado “el camino” para defender el gran valor de nuestra tierra. Vox había evitado confirmar su voto hasta el último momento, alegando que querían conocer “exactamente” los compromisos del candidato. Finalmente, su apoyo permitió alcanzar la mayoría absoluta necesaria para investir a Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.