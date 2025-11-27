Llorca tambíen muestra su rechazo al Pacto Verde Europeo y al cierre de la central nuclear de Cofrentes en su discurso de Investidura en Les Corts

Pérez Llorca en su discurso de investidura: "Mis primeras palabras como president de la Generalitat serán para pedir perdón a las víctimas de la DANA"

ValenciaEl candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido impulsar una política migratoria más “ordenada”, negando que eso sea “racista”, y ha pedido que se haga pública la nacionalidad de los delincuentes en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha trasladado durante su discurso inicial en el debate de investidura en Les Corts, en un tramo centrado en la inmigración en el que ha utilizado el valenciano. El rechazo a la inmigración irregular era una de las condiciones de Vox para apoyar al candidato, que necesita los votos de los de Santiago Abascal para ser investido.

Tras señalar que la inmigración es un “reto complejo”, Llorca ha sostenido que defender “la convivencia, la seguridad y la preservación de nuestra identidad no es ser racistas, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público”.

Según ha expuesto, “cualquier llegada desordenada de población solo tensiona” unos servicios públicos que están “funcionando al límite”. “Necesitamos financiación real y no promesas, ya está bien de tanta hipocresía”, ha exigido.

Llorca ha citado las declaraciones del presidente de Catalunya, el socialista Salvador Illa, cuando dijo que “aquí no podemos decir que venga todo el mundo". “Esto lo dice Illa, no es el señor Abascal”, ha añadido, y ha preguntado a la izquierda por qué este discurso es “integrador en Catalunya” y aquí les tachan de “racistas”.

En esta línea, ha insistido en abordar la inmigración “con claridad y de forma sosegada”, pero sin “mirar hacia otro lado cuando llegan personas que realizan prácticas que chocan frontalmente con nuestros valores y libertad, con la dignidad de la mujer o que no respetan la ley”: “Todo esto no va de ideología, va de proteger un marco de convivencia que compare toda la sociedad”.

Fronteras y reparto de menores

En materia de fronteras, ha exigido un control “real” de la “inmigración irregular que alimentan las mafias”, que ha denunciado que “se están aprovechando de las políticas de generosidad y permisibilidad”. Se ha preguntado por qué España no aplica una “política seria” de los flujos migratorios al igual que “todos los países de nuestro entorno, sin excepción”,

Además, ha urgido al Gobierno a desplegar el sistema integral de vigilancia exterior en las costas valencianas. Ha indicado que ya “lo tienen Andalucía o Canarias” y que la Generalitat lo pidió en 2023 sin haber recibido “ninguna respuesta”, cuando ha advertido que supone “correr el riesgo de perder fondos europeos específicos.

Y ha reiterado las críticas del Consell y del PP al reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno, al considerar que beneficia a comunidades como Catalunya o Euskadi y perjudica a la Comunitat y a otras autonomías, utilizado a los menores “como mercancía” mientras los centros de acogida están “sobreocupados”.

Ante ello, ha asegurado que el Consell ya trabajaba en “fórmulas para que los menores que han llegado a la Comunitat vuelvan con sus familias, junto a mecanismos de coordinación con los países de origen. “Ninguna persona decente puede pensar que un menor no estará mejor situado que estando con su familia”, ha dicho.

Por otro lado, ha pedido no “tener miedo a conocer los datos reales de delincuencia”, respecto a la nacionalidad “de quienes cometen los delitos”, y se ha preguntado “por qué la izquierda calla” cuando se publica esta información en Euskadi o Catalunya mientras “acusan de racismo” a quien lo defiende. “Solo con información completa podremos tomar decisiones proporcionadas”, ha sostenido.

"Va de sentido común"

“Esto no va de derechas o de izquierdas, sino de sentido común”, ha insistido, y ha llamado al “acuerdo y consenso” con la inmigración. “Hay personas que buscan un futuro mejor, pero también tenemos valores culturales, normas y convicciones democráticas que explican por qué esta tierra es de prosperidad”, ha subrayado.

Valores, normas y convicciones que, según él, “deben ser respetados y asumidos por todas las personas que vengan, en un proceso legal, ordenado, humano y ajustado a las necesidades reales de empleo y capacidad y absorción de nuestra región”.

Llorca ha reiterado que la Comunitat es una “tierra de acogida”, pero ve necesario “hacerlo desde el rigor y sin estridencias”. “Ya está bien de discursos buenistas, tenemos que ser realistas y que regular la inmigración”, ha reivindicado.

Rechazo Pacto Verde Europeo

Perez Llorca ha mostrado también su rechazo al Pacto Verde Europeo, una de las condiciones de Vox para apoyar su investidura. El candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana ha sostenido que “tal y como está planteado por élites europeas” supone una “amenaza” para los agricultores, ganaderos y pescadores y les deja “en un callejón sin salida”.

Según ha argumentado, este pacto ha “fracasado” en su desarrollo al suponer “más cargas que soluciones” para el sector primario, que ha asegurado que es “unánime” al exigir una mayor viabilidad para las explotaciones: “Nos jugamos el futuro de un sector que hoy lucha por sobrevivir”.

Ha criticado que Bruselas imponga “exigencias y controles” al campo español mientras permite entrar “productos de terceros países que no cumplen ni de lejos con los mismos estándares”. “Eso no es ecologismo ni justicia climática”, ha recalcado.

Por contra, ha asegurado que el Consell que aspira a presidir exigirá a la UE “un marco realista y mediterráneo”, sin “privilegios” pero con “igualdad real” con una política justa de aranceles basada en “el sentido común”.

Se ha comprometido a “defender al sector primario frente a las imposiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites ecologistas europeas quieren convertir en un dogma, mientras abren la puerta a naranjas de terceros países en vez poner en valor la calidad excepcional de la naranja valenciana”.

Es por eso que, al igual que acordaron PP y Vox en los presupuestos de la Generalitat para 2025, pretende “eliminar todas las cargas derivadas del Pacto Verde Europeo que no aportan nada y condicionan al sector”, junto a “una política firme contra los aranceles que discriminan nuestros productos”.

Paralelamente, ha apostado por “hacer del campo valenciano un sector estratégico de verdad”, con más inversión, apoyo tecnológico, innovación “y una presencia sólida en Madrid y Bruselas”. “Lo que estoy pidiendo es rigor y sentido común, nada más”, ha resumido.

"Cofrentes no se puede cerrar"

Durante esta parte de su discurso, el candidato a ‘president’ ha abogado por afrontar el futuro energético de la Comunitat Valenciana “sin prejuicios ni complejos”, para lo que ha reiterado su rechazo al cierre de la central nuclear de Cofrentes.

Ha defendido la necesidad de “disponer de la energía nuclear para el proceso de descarbonización”. “No quiero volver a ver un apagón en la Comunitat Valenciana, ni que la Comunitat Valenciana dependa de ningún territorio, de decisiones arbitrarias a miles de kilómetros”, ha reivindicado.

Y ha subrayado: “Entre defender la continuidad de infraestructuras como la de Cofrentes o depender de Rusia para cubrir las consecuencias del cierre de la central, este candidato lo tiene muy claro. Me quedo con Cofrentes”.

Por último, tras reiterar que la continuidad de la central será un “compromiso” del Consell si sale investido, ha advertido que “nos jugamos la competitividad de nuestra industria, pero también nos jugamos el precio de la luz que pagan las familias valencianas. Cofrentes no se puede cerrar, Cofrentes no se cierra”.