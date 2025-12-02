Un helicóptero busca a la joven desaparecida en Benicàssim mientras sigue el misterio

Tras hallarse el domingo la ropa y las zapatillas de la joven en la arena, junto a los espigones cerca de Playachica

La joven desaparecida en Benicàssim dejó su ropa doblada encima de sus zapatillas en la arena de la playa

Compartir







Sigue el misterio sobre la joven desaparecida en Benicàssim. El hecho de que dejara la ropa doblada encima de sus zapatos pero no haya ni rastro de su móvil o las llaves de su casa levanta todas las sospechas, aunque se sigue buscando en el mar.

La Guardia Civil retoma el rastreo aéreo tras el aviso de un testigo, y esta vez usa un helicóptero. La aeronave está supervisando la costa de Orpesa más próxima a Benicàssim.

Sin rastro del cuerpo

Los equipos ya han peinado desde este lunes la zona espigón por espigón, revisando el área también por buzos. El mar estaba calmado por lo que se tenía una amplia visibilidad durante toda la jornada, pero todo fue infructuoso.

La mujer entró el domingo a nadar en la playa de Benicàssim y aún no ha sido localizada. Los investigadores, que no cejan en su empeño de localizar el cuerpo, esperan nuevos datos que permitan orientar la búsqueda en un punto concreto y poner fin a esta misteriosa desaparición.