Las labores de drenaje en una balsa de una antigua mina situada en el concejo asturiano de Ribadesella van a continuar de noche.

El objetivo es encontrar los coches, donde los investigadores creen que pueden estar sus cuerpos.

Las labores de drenaje en una balsa de una antigua mina situada en el concejo asturiano de Ribadesella para tratar de localizar los cuerpos de una mujer y de su bebé desaparecidos en la provincia de León en 1987 continuarán durante toda la noche, han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Este cuerpo y la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzaron la búsqueda a primera hora de este martes en la antigua mina de fluorita situada en la parroquia de Berbés, una zona costera del concejo riosellano, en el oriente asturiano, tras la reciente reapertura del caso por decisión judicial.

Se sospecha que el interior de los coches pueden estar los cuerpos

El objetivo del operativo, que podría prolongarse durante varios días, es extraer los dos coches que se encuentran sumergidos en la balsa y en cuyo interior se sospecha que podrían estar los cuerpos.

El rastreo se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón accediera a reabrir el caso a petición de la Policía Nacional tras la localización en el interior de la balsa de dos vehículos.

Este hallazgo coincide con el testimonio de algún vecino que en su día aseguró que el marido de la mujer y padre de la pequeña de trece meses había arrojado los vehículos desde un barranco tras la desaparición.

La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato.

Desde entonces, los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbés, en 2018, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente.

El juzgado ordenó recientemente que la Policía Nacional recabara la colaboración con las entidades y organismos necesarios para avanzar en los trabajos en la balsa, ante la necesidad de contar con medios adicionales como los que ha movilizado ahora la UME.