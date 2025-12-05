El acusado actuó bajo los efectos del alcohol

Se enfrenta a una pena reducida de 15 años por asesinato

El jurado popular ha considerado, por unanimidad, culpable de asesinato al hombre acusado de matar a su padre tras propinarle una brutal paliza el 29 de diciembre de 2023 en la localidad leonesa de La Sota de Valderrueda.

Asimismo, por ocho votos contra uno, ha considerado también la alevosía del asesinato con agravante de parentesco. Finalmente se ha considerado como atenuante al probar que el acusado actuó bajos los efectos del alcohol.

El día del suceso

Los hechos se remontan al 29 de abril de 2023, cuando el acusado, junto a uno de sus hermanos, pasó la tarde bebiendo en diversos establecimientos de la comarca de Valderrueda.

Tras desplazarse al domicilio de su progenitor, estos iniciaron fuerte discusión en la que el acusado, que en el momento de los hechos tenía 38 años, propinó numerosos golpes, puñetazos y patadas a su padre de 76 años, que padecía diversas dolencias, necesitaba la asistencia de un respirador y tenía que ayudarse de una muleta para andar, por lo que no tuvo posibilidad de defenderse.

Uno de los hermanos, que intentó frenar la agresión, sufrió diversas heridas, entre ellas la fractura del tabique nasal, teniendo que acudir varios vecinos para parar la agresión hasta la llegada de la Guardia Civil, que detuvo al agresor el 1 de enero.

El padre falleció del 2 de enero en el Hospital de León a consecuencia de las heridas que afectaron a órganos vitales, y el jurado ha rechazado que sus dolencias previas facilitaran su fallecimiento tal y como argumentaba la defensa, al considerar que muchas de las heridas producidas por la agresión podían ser mortales.

Penas y multas para el acusado

El jurado también le considera responsable de un delito de lesiones contra su hermano, por el cual también estaba acusado.

La aceptación de la atenuante por embriaguez ha provocado que tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por los cuatro hermanos del acusado, hayan rebajado la pena inicial, solicitada de la prisión permanente revisable, a una petición de 28 y 29 años de cárcel, respectivamente.

En el caso del delito de lesiones, los hermanos han solicitado el pago de una multa de 10 euros diarios durante tres meses, lo que equivale a 900 euros.

Por su parte, la defensa del acusado, que reconoció haber sido el autor de los hechos durante el juicio y ha solicitado la menor pena por asesinato, establecida en 15 años. Mientras ha trasladado la imposibilidad de afrontar las indemnizaciones y multas que se impongan por la insolvencia de su defendido.