La mujer, que estaba muy alterada, hirió a un repartidor de correos, provocó cortes en la mano de un camarero y en el pecho a una mujer

ValenciaUna mujer neerlandesa armada con un cuchillo provocó momentos de pánico en una zona de restaurantes de la urbanización Rocío del Mar de Torrevieja (Alicante).

Los hechos se produjeron este martes sobre las 20:30 horas, según han explicado fuentes policiales. Aunque se desconoce el motivo, la mujer, que estaba muy alterada, primero hirió en la calle a un repartidor de correos en el antebrazo y después entró en un restaurante chino donde provocó cortes en la mano de un camarero y a una clienta en el pecho.

Ninguno de los agredidos sufrieron lesiones de gravedad y fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios desplazados.

Evaluación de un psiquiatra

Los primeros en llegar a la zona fueron dos patrullas de la Policía Local de Orihuela Costa, ya que la urbanización Rocío del Mar se encuentra en el límite entre los términos municipales de Orihuela y Torrevieja. Los agentes consiguieron calmar y retener a la agresora hasta la llegada de las patrullas de la Policía Local de Torrevieja.

Tras la detención la mujer fue entregada a la Guardia Civil y está previsto que sea evaluada por un psiquiatra para conocer si sufre algún problema de salud mental.