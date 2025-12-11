El cuerpo sin vida ha sido localizado en la playa de Los Galeones

Fuentes de la Policía Nacional y Local han precisado que el cuerpo sin vida del varón pudo haber estado varios días en el agua antes de su localización

CádizEl cuerpo sin vida de un hombre de unos 70 años ha sido localizado durante la mañana de este jueves a la orilla de una playa de Rota, en Cádiz, tal como han precisado en una nota el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Ha sido concretamente a las 9:00 horas aproximadamente cuando un ciudadano dio la voz de alerta, informando al 112 del hallazgo del cuerpo sin vida del varón en la orilla de la playa de Los Galeones, tras lo cual la sala coordinadora activó inmediatamente al de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

El hombre hallado muerto podría llevar varios días en el agua

Tras desplazarse hasta el lugar los agentes, fuentes de la Policía Nacional y Local han confirmado que el hombre hallado muerto es un varón de unos 70 años. Según han indicado, su cuerpo sin vida podría haber estado varios días en el agua antes de que fuese localizado.

Tras el hallazgo, siguiendo los protocolos pertinentes, ha quedado activado el protocolo judicial. Ahora, se trabaja para aclarar su identidad, así como los agentes indagan en las causas que han propiciado su muerte y la aparición del cadáver en la orilla de la playa roteña.