Piden colaboración para localizar a Estefanía, desaparecida el 9 de diciembre en Roquetas, Almería

Cuando se le perdió el rastro, la mujer llevaba puesto un pantalón y camiseta de pijama con una chaqueta negra

AlmeríaAlerta ciudadana emitida este 11 de diciembre porque buscan a Estefanía, de 50 años y desaparecida desde hace dos días en la localidad costera de Roquetas de Mar (Almería). Piden ayuda para encontrarla cuanto antes.

Mientras sigue la búsqueda de Chahira en Argelia, desde el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) han publicado en redes sociales el caso de la mujer en paradero desconocido. Fue vista por última vez el martes 9 de diciembre.

Se han difundido algunos datos de su aspecto físico, que puedan servir para identificarla o reconocerla. De constitución corpulenta, mide 1,75 metros de estatura y pesa 85 kilos. Tiene el pelo corto liso castaño y los ojos de color marrón.

También se ha dado a conocer que el día que se le perdió la pista en el municipio llevaba puesto un pantalón estampado y una camiseta, ambas prendas de un conjunto de pijama. Por encima, una vestía igualmente una chaqueta negra con capucha.

Contacto si se la ha visto

Aparte de pedirse máxima difusión de su fotografía y detalles para poder saber cómo es Estefanía Carmen B.Z., el Centro Nacional de Desaparecidos ha recordado que, si alguien la ha visto o la ve, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil.

Puede hacerlo a través del número 062 directamente o mandando un formulario en la página web del CNDES, rellenando los campos que aparecen para informar sobre la persona. La colaboración de la ciudadanía es clave en este tipo de sucesos.