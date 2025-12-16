Los dos jóvenes cumplirán la condena hasta los 21 años en un centro de menores y podrían ingresar en una prisión hasta los 25

Detenido el sospechoso de matar a puñaladas a una mujer a la que alquilaba una habitación en La Algaba, Sevilla

Compartir







AlicanteUn juzgado de Menores de Alicante ha condenado a ocho años de internamiento en un centro de menores a los dos jóvenes acusados del asesinato de Cloe en Orihuela Costa (Alicante), según ha adelantado Información.

Los autores del crimen son el exnovio de la joven, conocido como "el Rayo" y un amigo que le ayudó a cometerlo. Se trata de la pena máxima que se puede imponer en la jurisdicción de Menores, que solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular.

El fallo impone a los dos la misma pena de ocho años de internamiento por asesinato con alevosía, así como una pena de cinco años más de libertad vigilada.

Los dos condenados eran menores de edad cuando se cometió el crimen y tendrán que cumplir la condena hasta los 21 años en un centro en régimen cerrado para menores de edad, el máximo permitido por ley. Además, la ley permite que puedan cumplir el resto de la condena en un centro penitenciario para adultos en los delitos graves. Una posibilidad que se valorará cuando llegue el momento.

El exnovio de Cloe ya es mayor de edad, cumplió los 18 años mientras estaba ya encerrado esperando ser juzgado. El segundo acusado sigue siendo menor de edad y tiene 17 años.

La sentencia obliga también a los acusados y a sus padres a tener que indemnizar a la familia de la joven asesinada por los daños morales. Asimismo, el exnovio de Cloe todavía tiene que ser juzgado por episodios de malos tratos a la joven durante el tiempo que duró la relación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante la Audiencia Provincial. Las defensas todavía están valorando si van a recurrir o no el fallo.

Planearon el asesinato

Cloe murió asesinada en Orihuela Costa la tarde del 24 de noviembre del año pasado, víspera del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La joven de 15 años decidió romper con su novio, por lo que las acusaciones sostienen que se trató de un crimen machista.

Samuel "el Rayo" logró convencer a un amigo para cometer el asesinato juntos y lo planearon durante semanas. Según la Fiscalía, los dos presentaban rasgos psicopatológicos, hasta el punto de que llegaron a buscar en internet vídeos de crímenes reales para ensayar cómo llevarlo a cabo. El lugar elegido fue un callejón oscuro al que la joven acudió a hablar con su exnovio.

El examen de los teléfonos móviles de los acusados, realizado por la Guardia Civil, consiguió reconstruir los mensajes entre los dos jóvenes en los que se estaban jactando de lo que acababan de hacer.