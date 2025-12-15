La confesión del autor del crimen de El Palmar tras reconocer los hechos: "Me puse nervioso, tenía miedo"

"Espero que mi madre me dé fuerza toda la vida que me queda y la quiero mucho y la voy a querer siempre"

El juicio por el asesinato de una mujer de 63 años en septiembre de 2023 en la pedanía murciana de El Palmar se acerca a su final. Este lunes, los dos procesados uno de ellos por el crimen y el otro por intento de robo con violencia han hecho uso de su derecho a la última palabra en la Audiencia Provincial de Murcia.

El primero en hablar ha sido el acusado del crimen, para el que el Ministerio Público solicita una pena de 21 años de prisión. El hombre, que ya confesó el primer día del juicio haber acabado con la vida de la mujer, ha afirmado que se siente "muy arrepentido de todo lo que ha pasado".

"Yo no entré a la casa con intenciones ninguna de hacerle daño. Me puse nervioso, tenía miedo. Jamás he cometido ningún delito ni he actuado con violencia con nadie, en ningún momento", ha dicho a los miembros del jurado popular, que, tras recibir el objeto del veredicto por parte del juez en próximas horas, tendrán que deliberar.

"No creí que eso iba a pasar. Yo ahora mismo estoy muy arrepentido, no puedo ni dormir. Llego estos dos años que en todo momento la tengo en mi mente. Entiendo perfectamente que todo lo que diga a la familia no le sirve de nada", ha proseguido el autor confeso del crimen.

Por su parte, el hijo de la víctima, procesado en el mismo juicio por un delito de intento de robo con violencia, también ha hecho uso de su derecho y ha comenzado dando las gracias a su familia, a sus amigos y a su abogado. "Y a todo el mundo que me está apoyando estos dos años, que han sido los peores de mi vida", ha enfatizado.

El joven, que siempre ha defendido su inocencia, ha señalado que este domingo su madre hubiera cumplido 64 años y que una de las cosas que más le ha dolido es "no poder estar en su entierro". "Espero que mi madre me dé fuerza toda la vida que me queda y la quiero mucho y la voy a querer siempre", ha comentado.