ValenciaLa mujer que trató de secuestrar a dos niñas de tres y cinco años mientras paseaban con sus padres por Valencia no entrará en la cárcel. La Audiencia Provincial de Valencia ha suspendido la pena privativa de libertad a cambio de que reciba tratamiento psiquiátrico durante los próximos siete años, según adelanta Levante-Emv.

La sentencia recoge el acuerdo entre la partes por el que la acusada de dos delitos intentados de detención ilegal, permanecerá en libertad vigilada y tendrá que acudir una vez al mes a su centro de salud para recibir tratamiento de un trastorno esquizoafectivo provocado por el consumo de marihuana y alcohol que le causó sendos brotes psicóticos que le llevaron a cometer los hechos por los que ahora ha sido condenada.

La Fiscalía apreció la eximente completa de enajenación mental y solicitó antes del juicio su libre absolución y la medida de seguridad de internamiento en un centro adecuado para su enfermedad. Finalmente no tendrá que ingresar en ningún psiquiátrico, eso sí, siempre y cuando asista a las citas con el especialista.

La mujer, de nacionalidad ecuatoriana fue detenida el pasado 30 de noviembre. Madre de un niño de once años, tutelado por la Generalitat Valenciana tras retirarle la custodia por abandono, comenzó a recibir un tratamiento para evitar los brotes.

Dos intentos de secuestro en dos días

Los dos intentos de secuestro por los que la mujer ha sido enjuiciada se produjeron en julio de 2023, cuando intentó llevarse a dos niñas mientras sufría sendos episodios psicóticos.

El primero de ellos ocurrió el día 17 del citado mes, cuando la acusada, que se encontraba en la zona de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València, se acercó a una menor de cinco años que paseaba alejada unos metros de sus padres. La mujer cogió a la niña del brazo y la intentó arrastrar. Al percatarse de las intenciones de la sospechosa, la madre acudió al rescate de su hija y avisó a la policía, que detvo a la mujer. Dos días después pasó a disposición judicial, quedando en libertad horas después como investigada por un delito de detención ilegal.

Sin embargo, esa misma tarde, trató de llevarse a una menor de tres años, tirando del carro en el que paseaba con su madre. Unos testigos que presenciaron los hechos evitaron la sustracción de la pequeña.