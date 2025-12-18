El alcalde del municipio castellonense de Jérica, Jorge Peiró, se defiende de las acusaciones por agresión sexual a menores

Imputan a Jorge Peiró, alcalde del PP de Jérica, por acoso sexual a dos menores

El alcalde del municipio castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), ha defendido este jueves su inocencia, tras hallarse investigado por dos supuestos delitos de agresión sexual cometidos sobre menores de edad, y ha asegurado que quienes le han denunciado son mayores de edad.

Un juzgado de Segorbe investiga a Peiró por sendos delitos de agresión sexual respecto de dos víctimas menores de edad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

La causa, añade el TSJCV, lleva abierta "desde hace unos meses" y la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.

El comunicado de Peiró

En un comunicado remitido a través de su abogado, Peiró sostiene que son dos varones adultos, de 26 y 27 años, quienes le han denunciado, no menores de edad, "conforme se ha filtrado maliciosamente en diversos medios". Peiró ha asegurado que "la verdad acabará triunfando", y ha lamentado el "dolor que estos hechos han causado" en su familia.

Por último, ha mostrado el máximo respeto al procedimiento judicial abierto, y ha manifestado su deseo de defenderse "con toda la fuerza que nos ampara por ley", y ha insistido: "Soy inocente".

Jorge Peiró ejerce como alcalde de este municipio de algo más de 1.700 habitantes de la comarca interior del Alto Palancia, en la provincia de Castellón, desde el año 2019.

En un comunicado, el PP de la provincia de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia de Peiró, a quien se le ha procedido a cesar con carácter inmediato como asesor del grupo popular de la Diputación Provincial de Castellón.