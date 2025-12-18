Redacción Andalucía Agencia EFE 18 DIC 2025 - 14:40h.

El arrestado confesó el crimen ante la jueza, pero también alegó que había tomado hachís y cocaína

La víctima de 44 años estaba durmiendo en el salón de su casa y cuando se levantó fue atacada

SevillaNuevos detalles han trascendido sobre el asesinato de la mujer en el municipio de La Algaba (Sevilla) que acabó con un detenido como sospechoso del crimen ocurrido el 14 de diciembre. Le asestó a la víctima 480 puñaladas, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Tras tener acceso al resultado de la autopsia practicada al cadáver y al auto de instrucción del caso, el 'Diario de Sevilla' ya había avanzado que el hombre confesó ante la jueza haber sido el responsable de los hechos. Igual que ya lo había admitido ante un farmacéutico.

Fue precisamente ese boticario quien llamó a la Policía Nacional cuando el varón se presentó el día después del suceso en una farmacia ubicada en el barrio de San Jerónimo de la capital andaluza. De 31 años y nacido en Alhaurín de la Torre (Málaga), fue arrestado allí.

Después de pasar a disposición judicial este 17 de diciembre, se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un varón que también alegó haber consumido hachís y cocaína antes de atacar a la víctima con un cuchillo de cocina.

"Tremendo ensañamiento" con la víctima

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha expresado el "tremendo ensañamiento" que tuvo con ella, en un asesinato "absolutamente luctuoso, lamentable". Ha confirmado que vivía en el mismo domicilio que la mujer, siendo esa la "única relación que consta".

La cifra de heridas incisas que causó en el abdomen y brazos ha sorprendido en el Instituto de Medicina Legal, pues es un número de cuchilladas nunca antes visto en un crimen de este tipo, utilizando un arma blanca.

Según el auto de la instructora del caso, se le atribuye un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Hay indicios "plurales y sólidos" de los hechos por los que está acusado, además. 'Diario de Sevilla' detalla cómo se produjeron.

En base a lo relatado por la jueza en su escrito, todo ocurrió a las 14 horas cuando la víctima estaba durmiendo en el salón de la vivienda ubicada en la calle Buganvilla de La Algaba. En un momento dado, el varón salió de su habitación y bajó a la planta baja.

Intentó escapar a un patio, pero no lo logró

Después de coger un cuchillo de hoja larga, se sentó junto a ella en el sofá, escondiendo el arma bajo su ropa. Al despertarse la mujer, fue atacada de forma sorpresiva. Sus ruegos para que no la matase no sirvieron, pues siguió dándole puñaladas.

Aunque intentó escapar hacia un patio trasero del inmueble, siempre según los detalles que aparecen en el auto desvelado por 'Diario Sevilla', la víctima no logró huir del agresor. Éste la alcanzó por la espalda, la cogió y la arrastró hasta un pequeño cuarto de aseo.

Allí fue donde terminó por asesinarla, causándole daños en órganos vitales que le provocaron el fallecimiento. Tras el crimen, el individuo se lavó y se cambio de ropa para marcharse del domicilio. El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo a las 16:50 horas.