Valencia
Rescates

Un guardia civil rescata a un bebé encerrado en un coche en el aparcamiento de un centro comercial de Valencia

Guardia Civil agente
Un agente fracturó la ventana del coche para sacar al bebé. Guardia Civil
Un guardia civil logra abrir el vehículo en el que un bebé de un año se encontraba encerrado. La madre, que cerró accidentalmente el vehículo, no pudo abrirlo y pidió ayuda a los guardias civiles. Uno de ellos fractura el cristal del lado más alejado y consigue rescatarlo ileso. 

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de diciembre, sobre las 14.00 horas, cuando una mujer se encontraba en el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia. En un momento dado, cerró accidentalmente la puerta habiendo dejado en el interior del vehículo las llaves y a su hijo de un año. En ese momento alertó a los servicios de emergencia. 

Al poco, llegaron los guardias civiles, que tras evaluar la situación fracturaron un cristal alejado del niño, desde el que pudieron acceder a la palanca de apertura y rescatar al menor indemne

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Aldaia. 

