Sandra Pons 26 DIC 2025 - 13:15h.

Se eliminarán diversos postes eléctricos, se soterrará el cableado y se alejará del barranco

El puente que une ambos municipios también genera problemas de desagüe, por lo que se modificará su infraestructura

ValenciaLa Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene como objetivo ampliar el cauce del barranco del Poyo entre los municipios valencianos de Catarroja y Massanassa para evitar un mayor riesgo de desbordamientos. Por ello, ha iniciado negociaciones con el Ayuntamiento de Catarroja e Iberdrola para la eliminación y soterramiento de un tendido eléctrico que discurre junto al barranco.

Las negociaciones sobre la modificación del tendido eléctrico parece que llegarán a buen puerto, se ampliará el cauce y ganará capacidad de desagüe. Se eliminarán diversos postes eléctricos, se soterrará el cableado y se alejará del barranco.

Cambios en el puente

El diseño del cauce del Poyo es uno de los asuntos clave para mejorar el estado de los municipios tras la dana del 29 de octubre de 2024. Además, el puente que une ambos municipios también genera problemas en cuanto a la capacidad de desagüe.

Sin embargo, la solución no será mover o cambiar la ubicación de dicho puente, ya que es muy usado por viandantes para moverse entre localidades. La CHJ estudia modificar su infraestructura para ganar capacidad. La idea pasaría por cambiar el perfil del vano o los pilares que sujetan el tablero.

Cómo van los trabajos de recuperación

El día de la dana, el caudal que pasó por esta zona alcanzó los 3.500 metros cúbicos por segundo, o lo que es lo mismo, cinco veces más de lo que pasa por la desembocadura del río Ebro. La fuerza de un arrastre así es destructiva, por lo que también se baraja la eliminación del revestimiento de hormigón. De momento, es una opción sobre la mesa.

La Confederación está trabajando en el saneamiento y estabilización de siete kilómetros de barranco a su paso por Catarroja, Paiporta, Picanya y Massanassa. Tras retirar de sedimentos y residuos acumulados, se están reparando muros, taludes dañados y motas de protección mediante sistemas de escollera.

También está en marcha el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia, para el que el Ministerio de Transición Ecológica invertirá 530 millones de euros en toda la zona afectada.

Al respecto, el gobierno municipal de Catarroja solicitó un refuerzo adicional de la seguridad frente a inundaciones en su término municipal e inversiones que garanticen que las soluciones en infraestructuras no trasladen los problemas a otras zonas colindantes.

Por su parte, la Generalitat trabaja en una iniciativa que completa la del ministerio. Incluye los parques inundables, campos agrícolas, jardines o zonas de ocio que servirán como zonas de laminación en caso de inundaciones. Por el momento, aún falta conocer qué se hará en cada municipio detalladamente.