Once personas de entre 3 y 79 años han resultado heridas y han tenido que ser asistidas por los servicios médicos a consecuencia de un incendio declarado este jueves en un edificio de Paiporta, en Valencia. De los heridos, cinco de ellos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios: cuatro por inhalar humo y otra persona por quemaduras.

El incendio, que ha ocurrido en paralelo al que ha sembrado la tragedia en Suiza en pleno Año Nuevo, ha provocado que tuviesen que acudir rápidamente seis dotaciones de bomberos para extinguirlo. El fuego se ha originado sobre las 12:45 horas en un piso situado en la primera planta de un edificio de la calle l'Horta.

Bomberos del Consorcio provincial de Valencia han informado de que han tenido que rescatar a varias personas del interior del inmueble debido a la presencia de una densa nube de humo que ha progresado hacia las plantas superiores por la fachada, y varias de ellas han requerido asistencia sanitaria.

Los servicios médicos han asistido a un total de 11 personas y seis de ellas han sido dados de alta in situ, pero las otras cinco han sido trasladadas a centros hospitalarios. Así, al Hospital la Fe han sido trasladados por inhalación de humo dos mujeres de 52 y 19 años y un menor de 14, así como un hombre de 72 años que ha sufrido quemaduras, mientras que en el Hospital General de València ha sido atendido un hombre de 42 años por inhalación de humo.