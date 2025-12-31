Logo de telecincotelecinco
Incendio

Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona

Camión de Bomberos
Bombers de Barcelona han recibido el aviso a las 17.30 y han enviado seis dotaciones que han extinguido el fuego. Europa Press
Una mujer de 83 años ha muerto este miércoles por la tarde en un incendio en la calle Cistellet número 27 del distrito de Nou Barris, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Bombers de Barcelona han recibido el aviso a las 17.30 y han enviado 6 dotaciones que han extinguido el fuego, originado por causas que se desconocen en un sofá del inmueble.

También han ido la Guardia Urbana y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y los Mossos se encargan de la investigación.

